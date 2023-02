“Bonifico sul conto corrente”: Napoli, pazzesca decisione di De Laurentiis

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha preso una decisione a sorpresa per motivare il gruppo. L’annuncio fa esultare i giocatori.

Il Napoli gongola ma non intende affatto accontentarsi. La strada che porta verso il terzo scudetto della propria storia, infatti, è ancora lunga e lastricata di ostacoli. Ecco perché gli azzurri, pur occupando il primo posto in classifica a +13 rispetto all’Inter seconda, continuerà a giocare con l’obiettivo di incamerare quanti più punti possibili così da fare passi concreti verso il traguardo e stroncare i propositi di risalita rivali.

Il calendario, ora, prevede le gare contro la Cremonese in casa (domenica 12 febbraio) ed il Sassuolo in trasferta (venerdì 17). Due incontri complessi, che vedranno i partenopei affrontare la squadra che l’ha estromessa dalla Coppa Italia e i neroverdi, reduci da una doppia vittoria ai danni del Milan e dell’Atalanta. Luciano Spalletti, nell’occasione, proverà fare a bottino pieno per poi rivolgere l’intera concentrazione del gruppo da lui guidato alla Champions League.

Il Napoli, dopo aver concluso la fase a gironi da testa di serie, incontrerà l’Eintracht Francoforte. Non proprio l’avversario più temibile che potesse capitare. I rossoneri, in cui milita Evan Ndicka finito nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sono attualmente quinti in Bundesliga ed hanno un collettivo di qualità tuttavia, rose alla mano, il Napoli è superiore ed è favorito per il passaggio del turno. La strada che conduce ai quarti, quindi, appare in discesa.

Napoli, il premio di De Laurentiis in caso di vittoria della Champions

Il club, alla luce della stagione disputata dagli uomini di Spalletti, spera di poter arrivare fino in fondo al torneo e giocarsela con le altre squadre in lizza. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere ai propri calciatori che verranno erogati premi economici in caso di conquista del trofeo: si parla, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, di una cifra complessiva pari 121 milioni. Un ammontare monstre, da far tremare i polsi.

Ma non finisce qua perché per ogni successo nella competizione, spiega il quotidiano, il club provvederà ad effettuare dei “bonifici sui conti correnti” dei giocatori. Un modo per spronarli ulteriormente a dare sempre il massimo. La Champions, quest’anno, è un obiettivo concreto. Ma per pensarci, c’è tempo, Adesso bisogna pensare al campionato e provare a scavare un solco ancora più profondo dalle inseguitrici.