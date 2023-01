🤩 Napoli-Eintracht, ora è ufficiale: la notizia è una manna

Il Napoli, alla vigilia del big match contro la Roma, ha ricevuto una splendida notizia. Esultano i tifosi partenopei.

Il Napoli, primo in classifica, si prepara al big match in programma domenica contro la Roma. Una sfida complessa e ricca di insidie per gli azzurri chiamati ad affrontare una squadra, quella giallorossa, imbattuta da quando è ricominciata la stagione. Per i capitolini 4 vittorie ed un pareggio: un filotto positivo, che li rende degli avversari quanto mai ostici per il gruppo guidato da Luciano Spalletti.

Il mister, in queste ore, sta valutando quale formazione impiegare. In campo non dovrebbero esserci particolari sorprese. In difesa, davanti alla porta di Alex Meret, ci sarà la coppia composta da Kim Min-jae e Amir Rrahmani con Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro e Mario Rui (in vantaggio su Mathias Olivera) sul versante opposto. A centrocampo viaggiano verso una maglia da titolare Stanislav Lobotka, André Zambo Anguissa e Piotr Zielinski.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, sono già certi del posto Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. L’ultima maglia disponibile se la contenderanno invece Eljif Elmas, Matteo Politano ed Hirving Lozano. Il ballottaggio è aperto e, al momento, è il macedone a risultare in leggero vantaggio in virtù delle ottime prestazioni offerte nelle ultime settimane. Una gara che il Napoli vuole vincere per allungare ancora in vetta, mettere una seria ipoteca sullo scudetto ed iniziare a pensare alla Champions League.

Napoli, si avvicinano gli ottavi di finale di Champions League

I partenopei, agli ottavi di finale del torneo, affronteranno l’Eintracht Francoforte attualmente quarto in Bundesliga. La gara di andata andrà in scena il 21 febbraio in terrà teutonica mentre il ritorno è previsto il 15 marzo. Quest’ultimo incontro non verrà trasmesso da Sky Sport bensì su Amazon Prime Video. Un annuncio destinato a scatenare la gioia di tutti i tifosi del Napoli. Il motivo? È presto detto.

La piattaforma, infatti, consente ai nuovi clienti di usufruire di una prova gratis della durata di un mese. In questo modo i supporter avranno modo di vedere la partita senza sostenere alcun tipo di costo. Trascorsi i 30 giorni, dovranno poi decidere se mantenere l’abbonamento o rescinderlo. Un’ulteriore notizia positiva, arrivata in un contesto da sogno. Il Napoli, intanto, si prepara al big match contro la Roma.