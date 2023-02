✍🏻 “Firma fino al 2027”: occhio Napoli, arriva l’annuncio improvviso

Napoli, occhio all’annuncio di mercato che spunta fuori all’improvviso. Per lui ci sarà la firma sino al 2027, ecco tutti i dettagli.

Una macchina perfetta: così si può riassumere il Napoli costruito quest’estate da De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti. Il trio azzurro doveva fronteggiare gli addii dei senatori e gli arrivi di giovani talentuosi, ma ancora sconosciuti e inesperti al grande calcio. E invece, ne sono usciti tutti vincitori, formando un insieme che sinora sta dominando in lungo e largo il campionato italiano. E che addirittura si candida ad essere la vera mina vagante di questa Champions League 2022-2023.

Merito di un gruppo ben assortito e di un scouting che ha saputo compiere le scelte giuste al momento giusto. Il Napoli è un capolavoro che si mostra di novanta minuti in novanta minuti, riscoprendosi e arricchendosi con il passare delle giornate. Gongola De Laurentiis, mentre Spalletti continua a martellare i suoi e Giuntoli a programmare già la squadra che verrà. Il direttore sportivo degli azzurri è già sulle tracce dei tasselli da aggiungere per la prossima stagione: su tutti un centrocampista e un calciatore capace di giocare sulla fascia destra, dove verosimilmente dirà addio Lozano. E tra i nomi comparsi nell’ultimo periodo, era spuntato fuori persino quello di Zaniolo.

Zaniolo al Galatasary: “Firma fino al 2027”, ma la Serie A lo osserva già per l’estate. C’è anche il Napoli?

Come vociferato dalle principali testate nazionali, ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce dell’ormai ex Roma in vista della prossima stagione. Zaniolo, intanto, è appena atterrato ad Istanbul, dove si prepara a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. “Firma fino al 2027, un qualcosa che verrà messo nero su bianco nelle prossime ore”: ad annunciarlo è Nicolò Schira, attraverso il suo account Twitter.

Un accordo ed un contratto che prevederà, dunque, la famigerata clausola rescissoria di 30 milioni di euro (poco più, poco meno) per i club della Serie A. Il Milan sarebbe ancora in scia di Zaniolo, ma sono diversi i media nazionali che sottolineano anche la presenza del Napoli alla corsa per lui. Semplici schermaglie di mercato o ennesima scommessa da vincere per Giuntoli e Spalletti? All’estate, l’ardua sentenza.