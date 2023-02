🏟️ Napoli, brutta batosta per i tifosi: si muove anche il Comune

I tifosi del Napoli ci avevano sperato ma la situazione ha preso una piega polemica. È intervenuto anche il Comune a chiarire la situazione.

Il prossimo 21 febbraio il Napoli volerà a Francoforte per la sfida contro l’Eintracht. Sarà valida per gli ottavi di finale di Champions League. Una partita chiave per gli azzurri. I quali avranno però il vantaggio del ritorno in casa, previsto per il 15 marzo. L’entusiasmo intorno alla squadra di Luciano Spalletti ha fatto sì che in poche ore si polverizzassero i biglietti a disposizione per il Settore Ospiti del Deutsche Bank Park. Ovverolo stadio che ospita le gare della squadra tedesca.

La prevendita è cominciata alle ore 10:00 del mattino di questo martedì ed era riservata fino a giovedì a coloro che sono provvisti di abbonamento, così come specificato dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. Bisognava prenotare un voucher attraverso il quale poter acquistare sulla piattaforma il biglietto per la trasferta tedesca, in prelazione. In venti minuti TicketOne ha terminato la disponibilità dei tagliandi. Con grande delusione da parte di una fetta importante della tifoseria azzurra.

Attraverso i propri canali social il presidente delle Politiche Giovanili e del Lavoro, Luigi Musto, ha chiarito la situazione dopo le segnalazioni giunte da parte dei tifosi del Napoli, che ne chiedevano l’intervento.

Polverizzati i biglietti per Eintracht-Napoli, il Comune scrive al club

“Ancora una volta, mio malgrado ,mi trovo a dover intervenire sulla questione dei biglietti del Calcio Napoli per le partite di Champions League e non solo”, ha esordito Musto. Il quale ha ribadito l’accaduto, ovvero il fatto che in pochi minuti gli abbonati avessero terminato i biglietti a disposizione per la trasferta di Francoforte. “Molti tifosi si sono collegati sin dalle prime ore del mattino, ma alle 10 la pagina del modulo online risultava vuota”, ha scritto.

Inoltre, molti utenti che avevano compilato il modulo richiesto nella e-mail di risposta non hanno ricevuto il codice di sblocco per finalizzare l’acquisto del titolo su TicketOne. Musto ha comunicato allora di aver preso la decisione di inviare “una nota ufficiale a SSCNapoli per un incontro con i responsabili della vendita e del circuito. Non è tollerabile che la grande passione che circonda questa squadra e le soddisfazioni che sta regalando a una città intera sia in parte mortificata da simili disservizi o”anomalie”. Si attendono riscontri e/o novità sulla questione.