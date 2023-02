😨 Napoli al top, ma la notizia preoccupa i tifosi: il motivo

Il Napoli vive il suo miglior momento, ma non può trascurare un dettaglio che sta divenendo sempre più evidente: ecco di cosa si tratta.

Mancano pochi giorni e poi il Napoli partirà alla volta della Germania. Sarà ospite dell’Eintracht Francoforte per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida essenziale per proseguire ai massimi livelli in una stagione sportiva che sta regalando molte gioie alla squadra azzurra e ai suoi tifosi.

Sulla carta i valori tecnici posizionano il Napoli su un livello superiore rispetto ai rivali della Bundesliga, eppure l’esperienza e il contesto possono fare la differenza. Innanzitutto, l’Eintracht Francoforte è il campione in carica dell’Europa League e in questo momento è quinto in classifica in Bundesliga, tra le poche formazioni che sono riuscite a fermare anche il temibile Bayern Monaco.

La serenità della squadra è stata messa in discussione nelle ultime settimane soltanto da vicende extra-calcistiche che vedono coinvolto il presidente Peter Fischer, mentre sul campo i dati sono importanti e positivi: il Napoli deve badare a uno su tutti.

Napoli, occhio all’Eintracht Francoforte: il dato su Kolo Muani

Questo martedì l’Eintracht Francoforte ha affrontato in casa il Darmstadt per gli ottavi di finale di Coppa di Germania e hanno trionfato per 4-2. Al successo della formazione di Glasner ha contribuito con una doppietta e un assist Randal Kolo Muani, 24enne centravanti francese. Il calciatore ha raggiunto le 6 reti e 4 assist nelle ultime quattro sfide, confermandosi ancora come uno degli uomini più in forma della rosa tedesca.

Gli ultimi numeri del giocatore sono davvero impressionanti, poiché è andato a segno contro Friburgo, Bayern Monaco, Herta Berlino e appunto Darmstadt. In totale in Bundesliga è a quota 9 reti. Il Napoli tiene gli occhi ben aperti, consapevole di non dover sottovalutare i rivali, a partire proprio del calciatore. Intanto mister Luciano Spalletti è convinto del potere dei suoi e dopo Spezia-Napoli ha già acceso la sfida di Champions: “Ci sono dei momenti nella vita in cui si raggiungono risultati e bisogna riflettere: o ci si accontenta si prova a raddoppiare. Noi non abbiamo dubbi, abbiamo deciso di raddoppiare”.