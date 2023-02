Napoli, ora sono guai: pronto l’assalto per il big in scadenza

Il Napoli continua a tenere d’occhio il mercato, sia in entrata che in uscita, alla ricerca di occasioni. Ma su un obiettivo piomba una big.

Attivo in campo tanto quanto fuori da esso, il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti sta ottenendo indubbi risultati sportivi, ma alle sue spalle De Laurentiis e Giuntoli lavorano intensamente sul mercato. Con diversi obiettivi: difendere i pezzi pregiati della rosa, valutare le possibili cessioni, trovare validi rinforzi e risolvere i problemi con i giocatori a scadenza.

Un tema, quest’ultimo, di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane, visto che tre elementi della rosa partenopea rischiano di svincolarsi a breve. Parliamo di Juan Jesus, alla fine di questa stagione, ma soprattutto di Lozano e Zielinski nel 2024. Il messicano e il polacco potrebbero però non accettare un rinnovo, e il Napoli sarà costretto a cederli già questa estate. Un’altra possibile partenza estiva potrebbe poi riguardare l’attacco.

Stiamo parlando ovviamente di Victor Osimhen, che il Manchester United ha da tempo messo nel mirino e per il quale potrebbe fare un’offerta da capogiro. Se davvero i Red Devils arriveranno a superare i 100 milioni di euro, De Laurentiis non potrà fare altro che accettare e cercare un sostituto. Uno degli obiettivi principali, però, rischia di essere molto richiesto in estate da società piuttosto ricche.

Il Napoli su Thuram, con l’ombra di una big della Liga

Il nome individuato come possibile erede di Osimhen sarebbe Marcus Thuram, 25enne attaccante francese del Borussi Monchengladbach, figlio del celebre difensore Lilian Thuram. Un attaccante che, messosi alle spalle i guai fisici, sta vivendo una stagione molto positiva (13 gol e 4 assist in 20 partite), e che va in scadenza il prossimo giugno. Acquistarlo sarebbe una grande occasione, ma su di lui ci sono tanti occhi illustri.

Inter, Bayern Monaco, e soprattutto Atletico Madrid. Il club spagnolo aveva provato a prenderlo il mese scorso, offrendo 15 milioni al Borussia, ma incassando un netto rifiuto. Secondo ‘Marca’, però, in estate i Colchoneros sarebbero pronti a tornare alla carica, offrendo a Thuram un ricco ingaggio. Un’offerta che potrebbe escludere subito il Napoli dalla corsa, visto il tetto d’ingaggio fissato da De Laurentiis a 4,5 milioni l’anno.