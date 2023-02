😍 Napoli-Cremonese, è tutto vero: De Laurentiis può esultare

Il Napoli si prepara alla sfida di Serie A di domenica sera contro la Cremonese, ma intanto è già arrivata un’ottima notizia per i campani.

Le cose per il Napoli continuano ad andare a gonfie vele, al punto che riesce difficile immaginare un modo che possa migliorarle ulteriormente. Primo in classifica con 13 punti di vantaggio sull’Inter seconda, miglior attacco e miglior difesa della Serie A, un sola sconfitta subita in campionato. In più, c’è la nota positiva dell’ottimo gioco di Spalletti, che sta facendo iper-valutare molti giovani giocatori azzurri.

Va comunque tenuto conto, come sottolineato di recente proprio dall’allenatore, che il campionato è ancora lungo, e non bisogna cantare vittoria troppo presto. La squadra deve mantenere alta la concentrazione, considerando che quella che giocherà domenica sera sarà solo la 22a giornata di 38 totali. E non sarà neppure una sfida così facile come potrebbe sembrare sulla carta.

Il Napoli affronterà infatti in casa la Cremonese, ultima in classifica e ancora a secco di vittoria in Serie A, ma capace di eliminare i partenopei dalla Coppa Italia. Probabilmente i campani avevano preso sottogamba la sfida dello scorso 17 gennaio, ma è vero che dall’arrivo di Ballardini la Cremonese è cambiata. Nell’atteggiamento, ma un poco anche nei risultati, tanto che successivamente ha eliminato anche la Roma dalla Coppa Italia.

Napoli contro Cremonese: una buona notizia per De Laurentiis

Ecco perché, al di là della classifica, la partita di domenica sera è molto sentita e tutt’altro che scontata. Il pubblico napoletano avrà l’occasione di “vendicare” la sconfitta subita in casa quasi un mese prima in Coppa Italia, e la risposta si sta già notando. La vendita dei biglietti sta infatti andando molto bene, e si pensa che potrà esserci un tutto esaurito domenica sera al Maradona.

Sono infatti quasi terminati i posti in Curva B inferiore e dei Distinti inferiori, mentre c’è ancora media disponibilità per i posti in Curva A inferiore. È ancora possibile ovviamente acquistare il proprio tagliando per seguire dal vivo Napoli-Cremonese di domenica sera: i prezzi vanno dai 70 euro in Tribuna ai 40 dei Distinti, fino ai 30 delle Curve, con varie gradazione e offerte soprattutto per le tribune.