“Vuole restare”: Napoli, la notizia è una manna. Anche Spalletti gongola

L’agente del calciatore ha parlato a ‘Radio Crc’ e ribadito l’amore provato dall’azzurro per il Napoli: esultano Spalletti e i tifosi

Quest’oggi è arrivata una notizia positiva per tutti i tifosi del Napoli. La news in questione riguarda il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore è lo stacanovista di Luciano Spalletti. Non solo dell’allenatore toscano però, se si considera che da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio, tutti i tecnici che sono transitati dalla formazione partenopea hanno riservato grande continuità al laterale destro.

Il classe 1993 di Castelnuovo di Garfagnana da quando è arrivato al Napoli nell’estate del 2019 ha firmato 164 presenze con la casacca azzurra. Il giocatore è diventato un elemento importante pure della Nazionale di Roberto Mancini con cui ha collezionato 25 partite e tre reti. Sul suo futuro ha preso la parola quest’oggi il suo procuratore Mario Giuffredi.

Calciomercato Napoli, agente Di Lorenzo: “Vorrebbe chiudere qui la sua carriera”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato a ‘Radio Crc’: “Il desiderio di Di Lorenzo è quello di restare al Napoli. Se il club lo vorrà, noi saremo felici di restare. Vorrebbe chiaramente terminare qui la sua carriera ed è enormemente grato a tutti ma perché ciò accada bisogna essere predisposti in due. Faremo delle valutazioni al termine del campionato”, ha spiegato Giuffredi.

Il procuratore ha poi svelato l’altro desiderio che accompagna il terzino destro di Castelnuovo di Garfagnana in questo momento. “Per lui essere il capitano dello scudetto successivo a Maradona vorrebbe dire scrivere pagine di storia incancellabili. In questo momento ciò ha il sopravvento sul resto, la situazione contrattuale passa in secondo piano davanti a questo aspetto. Al momento l’obiettivo è scrivere la storia, il resto si vedrà successivamente”. Una buona notizia anche per Luciano Spalletti per il quale Di Lorenzo è un inamovibile come per i suoi predecessori.

Il calciatore è comunque distante dalla scadenza del suo contratto, rinnovato nel 2021. Il terzino destro è sotto contratto fino al 30 giugno 2026.