👀 Occhio Napoli, un club ti copia: anche De Laurentiis spiazzato

Napoli, attenzione a quello che succede in questo banale martedì 7 febbraio. Un club copia per davvero gli azzurri, anche De Laurentiis spiazzato.

La vittoria contro lo Spezia è stato l’ennesimo montante piazzato al meno del campionato. Il Napoli continua a volare e continua a vivere in una bolla quasi magica. Gli azzurri appaiono ormai inarrestabili, completamente al centro di un dominio che vede la formazione di Luciano Spalletti come la vera ed unica padrona del campionato. Ne sanno qualcosa anche le avversarie, che non possono fare altro che inseguire affannosamente e in maniera quasi disperata.

Dopotutto, la strada tracciata dal Napoli quest’anno è stata rivoluzionaria e coraggiosa. Certo, la fortuna non è mancata, ma dire addio ai senatori per scelte giovani e talentuose non è qualcosa da tutti i giorni. E dominare nonostante questa rivoluzione, lo è ancor di meno. Per questo gli altri club prendono appunti e cercano di emulare quello che De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti sono riusciti a costruire nell’ultimo periodo. Persino, cercano di emulare anche quelle piccole iniziative che non hanno convinto neanche i tifosi più accaniti e appassionati.

Napoli, cosa fa la Salernitana? I granata copiano gli azzurri, c’è la curiosa iniziativa

È il caso della Salernitana di patron Danilo Iervolino, che ha fatto presto nel copiare l’iniziativa del suo grande amico Aurelio De Laurentiis. Quale? La famigerata maglia di San Valentino. Un qualcosa che aveva lasciato senza parole i tifosi del Napoli, rimasti interdetti dalla strana scelta di stile che gli azzurri avevano sfoggiato nella gara di Coppa Italia contro la Cremonese.

Adesso, la Salernitana ha proposto un kit identico per spirito, ma ovviamente diverso per motivi cromatici e di texture. Un kit che la formazione di Nicola sta mettendo in mostra questa sera, per la prima volta, in occasione della gara di Serie A contro la Juventus. Insomma, un’iniziativa che ha spiazzato non solo i tifosi granata, ma anche quelli del Napoli, che adesso si sentiranno un po’ meno soli a riguardo. E chissà , magari avrà spiazzato simpaticamente anche lo stesso Aurelio De Laurentiis, criticato dopo aver lanciato lo special kit di San Valentino per il suo Napoli.