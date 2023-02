Occhio Napoli, c’è la tegola: quanti assenti per il big match

A metà settimana quasi giunge notizia in merito alla condizione del giocatore: ci sarà un assente in occasione di Napoli-Cremonese del prossimo weekend.

Ha eliminato il Napoli dagli ottavi di Coppa Italia e si è poi ripetuta ai quarti di finale contro la Roma. Si tratta della Cremonese di Davide Ballardini, tecnico subentrato poche settimane fa ad Alvini, che invece è stato congedato dalla società a causa degli scarsi risultati raggiunti e della poca compattezza della squadra. Nel primo caso Ballardini è riuscito a restituire una quadratura allo spogliatoio grigiorosso, ma i risultati in Serie A sono ancora molto discutibili.

In 21 giornate di campionato la squadra non ha mai raggiunto la vittoria e quindi i tre punti. Una condizione che mette seriamente a rischio la permanenza della Cremonese in Serie A. Contro il Lecce è giunta l’ennesima sconfitta e l’avversario della prossima settimana sarà nuovamente il Napoli.

Per gli azzurri sarà una prova di valore per cercare di rimanere invariata la distanza dall’Inter su tutte, attuale seconda in classifica, nonché un test per prepararsi all’impegno che presto ci sarà in Champions League contro l’Eintracht Francoforte proprio in Germania.

Napoli-Cremonese, tanti assenti per Ballardini: le ultime dall’infermeria

Le notizie che arrivano dall’infermeria della Cremonese non sono troppo rassicuranti per mister Ballardini. Buonaiuto e Acella hanno svolto parte della seduta d’allenamento odierna insieme ai compagni di squadra, quindi potrebbero esserci buone possibilità per la trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona.

Mentre Okereke ha svolto attività differenziata. Il giocatore, infatti, patisce una microlesione all’adduttore. Benassi è alle prese con un trauma conclusivo dovuto alla scorsa partita di campionato e Quagliata ha una distrazione muscolare. I tre potrebbero restare ai box e saltare l’impegnativa sfida. Nel frattempo però sono migliorate le condizoni di Lochoshvili. Giorni di riflessione per mister Ballardini che dovrà già studiare l’antidoto alle tre possibili assenze. Lo riferisce la Cremonese attraverso il report dell’allenamento odierno, condiviso sul proprio sito ufficiale.