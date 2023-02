Napoli, questa non ci voleva: Spalletti preoccupato, la notizia gela i tifosi

Dopo due giorni di assenza il Napoli di Luciano Spalletti è tornato al lavoro in vista del match di campionato contro la Cremonese.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a guidare il campionato senza particolari problemi. La formazione azzurra vola ed ha ripreso da come era terminato il 2022, a suon di vittorie e senza quasi nessun passo falso. Il club azzurro ha perso all’esordio nel 2023 contro l’Inter, ma da quel momento non ha più sbagliato. Vittorie nette e senza alcun dubbio come nell’ultima sfida di campionato contro lo Spezia.

Il Napoli ha vinto in Liguria contro lo Spezia, distruggendo la squadra di Gotti con un netto 3 a 0. Kvaratskhelia e Osimhen stanno trascinando gli azzurri ed ora il club partenopeo ha un vantaggio abbastanza netto su tutte le avversarie. La capolista, dopo solo 21 giornate, ha un vantaggio di 13 punti sull’Inter di Simone Inzaghi e 16 sulla Roma di Josè Mourinho.

Nessuno avrebbe detto questo a inizio stagione, la squadra ha rivoluzionato la rosa in estate e la società ha effettuato un calciomercato perfetto. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono riusciti a fare quello che è riuscito a pochi nel corso di questi anni, hanno ceduto i big con gli ingaggi più alti e li hanno sostituiti alla grande con giovani di talento. Senza dubbio una situazione ottima per il club partenopeo.

Napoli, uno stop in allenamento

Il club azzurro ha un calendario non impossibile nelle prossime gare e domenica prossima affronterà la Cremonese, squadra ancora a 0 vittorie nel corso di questa stagione. Per gli azzurri sarà comunque una rivincita con la squadra di Spalletti che dovrà ‘vendicare’ la clamorosa eliminazione avvenuta nel corso degli Ottavi di Coppa Italia.

La squadra, dopo due giorni di riposo, è tornata oggi al lavoro ma il tecnico ha dovuto fare i conti con una piccola brutta notizia. Come riporta il report odierno la squadra si è divisa in due gruppi, tra coloro che hanno giocato domenica e chi invece non ha preso parte alla partita. Squadra quasi al completo, ma con un solo assente. Il difensore norvegese Ostigard ha saltato l’allenamento a causa di una sindrome influenzale, e ora c’è un piccolo allarme in vista del match di domenica prossima.