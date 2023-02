Il Napoli sfida la Lega, succederà davvero: comunicato ufficiale

La notizia è diventata ufficiale dopo il comunicato della Lega e riguarda un test a sorpresa per il Napoli previsto mercoledì

Il settore giovanile del Napoli prosegue la sua crescita anche dopo un weekend complicato. In particolare, un momento difficile lo sta vivendo la categoria Under 17, con gli azzurrini penultimi in classifica a seguito della sconfitta sul campo del Pisa per 2-0. La classifica vede il Napoli con dieci punti in sedici partite, a -3 dallo Spezia che ha però una gara in più. E nel prossimo turno di campionato ci sarà proprio una partita importantissima contro i liguri, in quella che la squadra di Galizia si augura di ripetere le gesta della prima squadra.

Napoli-Spezia è prevista per il prossimo 12 febbraio, e dopo gli azzurrini disputeranno una partita amichevole contro la Rappresentativa Under 17 della Lega Pro. Un test molto interessante, che darà la possibilità a chi ha giocato di meno di scendere in campo, certo, ma anche di affrontare un match che sarà importante per la crescita dei giocatori di Galizia e non solo. Lo ha reso noto ufficialmente la stessa Lega sul proprio sito.

Napoli, amichevole con la Rappresentativa U17 della Lega Pro

La partita tra il Napoli e la Rappresentativa Under 17 della Lega Pro si disputerà mercoledì 15 febbraio allo stadio Kennedy, con calcio d’inizio alle 15:00. La Rappresentativa si riunirà il giorno prima, a San Valentino, per l’allenamento pomeridiano alle 14:00. Il tecnico Daniele Arrigoni ha anche diramato la lista dei convocati.

L’Under 18 del Napoli, invece, nell’ultimo turno ha battuto il Cesena 3-1 mantenendo il +5 sulla Sampdoria ultima e mettendo nel mirino Cesena e Genoa, che hanno sette punti in più. Mentre l’Under 16 vive un campionato diverso, in zona playoff anche dopo il 2-2 col Sassuolo che mantiene tre punti di vantaggio con gli azzurrini. Il prossimo turno sarà sul campo del Pisa domenica 12 febbraio.

La bagarre playoff è presente anche nell’Under 15, con il Napoli che a seguito dell’1-2 interno col Sassuolo finisce risucchiato nel vortice insieme ad Ascoli, Pisa, Fiorentina e Ternana.