Napoli, misto tra gioia e sdegno per i tifosi: la notizia che tutti si aspettavano

Il rapporto tra il Napoli ed i tifosi è tornato ottimo tuttavia sono emerse alcune complicazioni che hanno fatto nascere diverse polemiche.

I timori esternati nella scorsa estate da una larga fetta della tifoseria, preoccupata per l’addio dei 4 senatori, sono ormai alle spalle. Il Napoli, infatti, in questa stagione ha macinato un gran numero di risultati positivi dominando sia in campionato che in Champions League. In Serie A, ad esempio, la squadra di Luciano Spalletti è prima con 13 punti di vantaggio rispetto all’Inter seconda. In Europa, invece, è arrivata una comoda qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

I meriti di questo rendimento eccezionale vanno suddivisi in maniera equa tra la dirigenza e lo staff tecnico. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore Cristiano Giuntoli, dal canto loro, per sostituire i partenti hanno scelto di puntare forte su elementi magari poco conosciuti dal grande pubblico ma dal sicuro rendimento. Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia si sono ambientati subito nella nuova realtà, raccogliendo al meglio il testimone lasciato da Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne.

Il mister originario di Certaldo ha saputo poi creare il giusto amalgama, conferendo alla squadra una precisa identità di gioco. In campo i giocatori si muovono all’unisono, dando ognuno il proprio contributo alla costruzione del gioco. Spalletti, inoltre, è riuscito a valorizzare giocatori che mai in passato avevano raggiunto questi picchi qualitativi: è il caso di Stanislav Lobotka, per il quale sono stati definiti i dettagli del nuovo contratto, e di Victor Osimhen. Il risultato è un Napoli stellare, tornato di nuovo ad essere sostenuto a gran voce dai tifosi.

Napoli, sold out la sfida contro l’Eintracht Francoforte

Lo stadio “Maradona”, in quesi mesi, ha più volte registrato il sold-out mentre i supporter hanno seguito in massa le trasferte degli azzurri. Un rapporto forte, ulteriormente cementificato dalla notizia emersa oggi riguardante la vendita dei voucher per la prelazione destinata agli abbonati per la gara contro l’Eintracht Francoforte in programma il 21 febbraio. La corsa al biglietto è scattata questa mattina alle ore 10 sul sito del Napoli ed in breve tempo è stato raggiunto il tutto esaurito.

Tutto perfetto, quindi? No. Perché per accedere alla piattaforma gli utenti hanno riscontrato ritardi che hanno impedito a molti di completare l’operazione di acquisto. Sui social network è quindi montata l’inevitabile polemica ma intanto la notizia attesa dal presidente Aurelio De Laurentiis è arrivata. Il Napoli si prepara a riprendere il cammino nell’Europa che conta. La strada che porta agli ottavi è in discesa e mai come quest’anno il club può davvero sognare in grande.