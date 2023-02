“Tragico”: Napoli, la sentenza non lascia più dubbi

Il cammino degli azzurri per alcuni sta diventando una tragedia, come ha spiegato sulle frequenze di ‘Radio Napoli centrale’ dal giornalista Ordine

La classifica di Serie A è stata messa finora a soqquadro dal rendimento del Napoli. La formazione di Luciano Spalletti comanda con 56 punti dopo 21 giornate. Una media altissima, che può riscrivere i record del massimo campionato italiano.

La squadra azzurra comanda con un notevole vantaggio sulle inseguitrici: 13 punti sull’Inter, 16 sulla Roma, 17 sulla Lazio e addirittura 18 sull’Atalanta e sui campioni in carica del Milan.

Un anno fa, dopo lo stesso numero di giornate, i nerazzurri conducevano sui rossoneri con una lunghezza di vantaggio mentre il Napoli era attardato di sei punti. Sul futuro del campionato, come rimarcato dal giornalista Franco Ordine, peserà il rendimento dei partenopei.

Napoli, Franco Ordine impietoso sulle milanesi: “La squadra di Spalletti per conto suo, è il motivo che rende tragico il campionato di Milan e Inter”

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Un calcio alla radio’, in onda sulle frequenze di ‘Radio Napoli Centrale’. Nel corso del suo intervento ha sottolineato lo straordinario cammino del Napoli ‘punzecchiando’ le due formazioni di Milano, in grosso ritardo sulla squadra di Spalletti: “Il Napoli ormai va per conto suo ed è questo il motivo che rende tragico il torneo di Milan e Inter. Questi ultimi possono diventare una rivale scudetto soltanto se non ricadono nella distrazione già capitata a gennaio contro Monza ed Empoli”.

In modo particolare, nelle ultime settimane è entrata in forte discussione la compagine rossonera, incapace di ripetere da gennaio in poi quanto fatto nella scorsa stagione quando ha vinto sorprendentemente lo scudetto.

“Dalla partita contro la Roma si è spenta la luce. Sono state diverse le ragioni che hanno creato il buio tra infortuni, scelte sbagliate, un mercato da disastro atomico e la delusione Mondiale dei due francesi”.

Infine, sul derby perso dal Milan domenica sera: “Ha giocato con il 5-4-1, qualcosa senza senso e che non ti porta da nessuna parte”.