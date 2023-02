“Se cade…”: Napoli, l’annuncio sullo scudetto fa tremare Spalletti

Il Napoli di Spalletti comanda il campionato ed è sempre più vicino al terzo scudetto. C’è chi però mette in dubbio la cavalcata azzurra.

Il Napoli di Luciano Spalletti sembra ormai avere in pugno il campionato di Serie A. Il terzo scudetto è ad un passo, gli azzurri hanno un vantaggio di tredici punti sulla seconda e ben sedici sulla terza, un vantaggio che non lascia alcun dubbio. O meglio sono davvero pochi coloro che credono in una clamorosa rimonta delle rivali.

Il club partenopeo, inoltre, continua ad avere un rendimento costante e, tolto il ko di San Siro contro l’Inter, la squadra ha inanellato una serie di successi consecutivi. Il Napoli ha espugnato la Spezia con un netto 3 a 0 e ora il vantaggio sulle squadre avversarie è davvero importante.

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete a Radio Crc è intervenuto l’ex calciatore di Inter e Juventus Asamoah. Tanti i temi trattati con il terzino che ha parlato anche dei calciatori africani del Napoli, ecco le sue parole: “Osimhen è fondamentale nella squadra, è un punto di riferimento. Mi piace tantissimo quello che sta facendo, ha tanta fame e grinta e non posso che essere orgoglioso di quello che stanno facendo lui e Lookman. Di solito sono pochi gli africani a fare questo in Italia”.

Napoli, le perplessità di Asamoah

La maggior parte degli addetti ai lavori parlano di uno scudetto ormai ben indirizzato verso la squadra di Luciano Spalletti. Asamoah ha elogiato i calciatori e il tecnico (che lo ha allenato), ma non è dello stesso avviso ed anzi ha rilasciato dichiarazioni spiazzanti:

“Il Napoli ha tanti punti di vantaggio, questo è vero, ma se cade sarà difficile rialzarsi. Anche l’Inter può dare fastidio agli azzurri, la squadra ha avuto qualche difficoltà all’inizio ma ora può creare problemi alla formazione di Spalletti. Champions League? Parliamo sempre di una competizione molto complicata, può succedere di tutto. L’Eintracht sta facendo una buona stagione, ma il Napoli quest’anno è straordinario. Gli azzurri stanno realizzando una grande annata”.