“I miracoli…”: Zamorano attende la caduta del Napoli

L’ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano dà ancora delle chance all’Inter di Simone Inzaghi nella corsa scudetto contro il Napoli L’Inter ha ritrovato il sorriso attraverso il doppio confronto con il Milan. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto i rossoneri prima in Supercoppa Italiana e poi in campionato. In mezzo sono arrivate le vittorie contro la Cremonese e con l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia ma anche la dolorosa sconfitta contro l’Empoli in Serie A.

I nerazzurri hanno un ritardo di tredici punti sul Napoli di Luciano Spalletti ma in questo momento sembrano l’unica squadra che potrebbe dare del filo da torcere agli azzurri nel caso in cui Di Lorenzo e compagni dovessero avere un calo nelle prossime diciassette giornate. La formazione di Inzaghi è stata anche l’unica a batterla in campionato dopo il Mondiale. A lanciare il guanto di sfida ci ha pensato in queste ore un ex attaccante dell’Inter.

Napoli, Zamorano crede ancora nell’Inter: “I miracoli fanno parte del calcio, deve pensare che ci sono tantissime partite”

L’attaccante cileno Ivan Zamorano, vecchia conoscenza dei tifosi dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. L’ex giocatore si è soffermato sulla possibilità dei nerazzurri di poter ancora aggiudicarsi lo scudetto. L’ex attaccante sudamericano dà ancora speranza ai tifosi interisti.

“Nel calcio non c’è nulla di assicurato. I miracoli hanno sempre fatto parte di questo sport”, ha assicurato Ivan Zamorano, in campo contro l’Italia nel Mondiale Francia 1998 (2-2 tra il suo Cile e gli Azzurri nella gara d’esordio del girone).



Il cileno ha indicato la sua ricetta alla sua ex squadra: “L’Inter deve pensare che ci sono ancora tantissime partite. Se il Napoli continuerà a giocare così sarà difficile pensare allo scudetto ma i nerazzurri devono sognare. Devono giocare come hanno fatto contro il Milan credendo alla possibilità che il Napoli possa perdere qualche partita”.

Zamorano ha giocato nell’Inter tra il 1996 e il gennaio 2001. In totale ha collezionato 149 partite e 40 gol con la casacca nerazzurra.