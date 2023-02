😱 Occhio Napoli, la sentenza è durissima: corsa scudetto compromessa

Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto, e ora deve guardarsi dall’Inter seconda. Arriva però la dura sentenza di un giornalista.

Prosegue la corsa del club partenopeo in questo campionato, con la più diretta avversaria che è ormai l’Inter. Dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus e il crollo verticale del Milan, i nerazzurri sono diventati il principale contendente per il titolo della Serie A. Un ruolo che calza a pennello per la squadra allenata da Simone Inzaghi, l’unica capace fin qui di battere il Napoli nei confini italiani.

Tuttavia, i rapporti di forza tra le due squadre sembrano decisamente sproporzionati in favore dei ragazzi di Luciano Spalletti. Il Napoli è primo con 13 punti di vantaggio sull’Inter, ha segnato 10 gol in più di loro (nonostante i nerazzurri siano il secondo miglior attacco del campionato), e ne ha subiti 11 in meno. A parte lo scontro diretto, quindi, tra le due formazioni non pare esserci proprio storia.

Il campionato è ancora lungo, come ha ricordato Spalletti negli scorsi giorni, e non conviene cantare vittoria troppo presto. Anche perché adesso la squadra milanese viene da due risultati convincenti tra campionato e Coppa Italia, in cui ha sconfitto sia il Milan che l’Atalanta. La conquista della Supercoppa lo scorso 18 gennaio, poi, potrebbe essere un’ennesima iniezione di fiducia per i giocatori di Inzaghi.

“La mediocrità dell’allenatore”: dura sentenza sullo scontro tra Napoli e Inter

Di questo tema ha parlato oggi il giornalista Fabio Santini, intervenuto al programma ‘Maracanà’ di TMW Radio. Interrogato a proposito dello stato di forma delle due squadre milanesi, Santini ha tranciato un duro giudizio sui principali avversari del Napoli in questo campionato. La differenza di 13 punti, nonostante la vittoria dell’Inter nello scontro diretto, è dovuta alla “mediocrità dell’allenatore” Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro “non è mai riuscito a dare continuità”, spiega Santini, ma “c’è una mediocrità di gestione”. Il giornalista riconosce l’intuizione di Calhanoglu come vice Brozovic, ma segnala anche i problemi della panchina dell’Inter, “da mezza classifica o da Coppa Italia”. Quindi, oltre a prendersela con Inzaghi, Santini accusa anche la società, “che vuole coprire debiti con altri debiti”.