Oltre a Osimhen anche un altro big: Calciomercato, paura per l’addio

Non c’è solo Osimhen nel calciomercato del Napoli del futuro. Scopriamo i possibili scenari sulla cessione record del club partenopeo.

Al di là delle prestazioni eccezionali del Napoli in questa stagione, è ovvio che il principale obiettivo di De Laurentiis è la stabilità economica del club. Il patron dei campani ha spiegato alla ‘Bild’ che non c’è necessità di vendere, soprattutto per quanto riguarda Osimhen, ma secondo altre fonti le cose non stanno proprio così. Il Napoli, infatti, potrebbe comunque dover cedere qualche giocatore in estate.

Il riferimento corre ovviamente a Zielinski e Lozano, che vanno in scadenza nel 2024 e che attualmente hanno richieste d’ingaggio che sforano il salary cap del Napoli. Piuttosto che perderli a zero, è probabile che il club partenopeo possa decidere di cederli nella prossima estate o, al massimo a gennaio 2025. Un discorso simile può essere fatto per Victor Osimhen, anche se il suo contratto scadrà solo nel 2025.

Tuttavia, al momento l’attaccante nigeriano sta fornendo prestazioni eccezionali che potrebbero rappresentare il momento migliore per la sua cessione. L’idea che il Manchester United possa offrire più di 100 milioni per lui stuzzica senza dubbio De Laurentiis, che forse con le sue parole vuole cercare di tirare sul prezzo. Ma deve stare attento, se non vuole far saltare la trattativa.

Napoli, non c’è solo Osimhen nel mirino del Manchester United

Chiaramente il club inglese non ha un unico obiettivo per rinforzare il suo attacco, anche se l’attaccante del Napoli pare essere proprio il primo della lista. Secondo il ‘Telegraph’, l’altra grande alternativa sarebbe Harry Kane, oggi il miglior centravanti inglese in attività, autore di 17 reti in questa Premier League.

Il centravanti del Tottenham va in scadenza nel 2024 e ha 29 anni, per questo il Manchester United potrebbe anche spuntare il prezzo più vantaggioso rispetto a quello per Osimhen. Ma se entrambe le trattative non dovessero andare a buon fine, i Red Devils ripiegherebbero su un’altra punta della Serie A: Tammy Abraham della Roma. Le alternative al nigeriano del Napoli, quindi, ci sono.