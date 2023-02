😳 Osimhen ‘appare’ anche a Sanremo: è successo con Morandi e Amadeus

Victor Osimhen sbuca durante la conferenza stampa del ‘Festival di Sanremo’. In che modo? Tutto è accaduto durante la conferenza stampa di oggi.

In questi giorni si sta svolgendo uno dei più grandi eventi del nostro paese. Il Festival di Sanremo rappresenta a tutti gli effetti una delle realtà che maggiormente tiene incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo. Ormai da anni c’è una crescita esponenziale di questo evento che sta diventando nuovamente un appuntamento fisso non soltanto per coloro i quali conoscono bene Sanremo e lo guardano da anni. Con il lavoro degli ultimi anni, anche tantissimi giovani si sono nuovamente avvicinati al Festival ed i social sono un termometro veritiero che misura concretamente come il Festival sia cosi seguito.

Il merito, ovviamente, è del lavoro fatto in questi ultimi anni da un conduttore che nelle vesti di direttore artistico ha portato dei risultati straordinari. Amadeus è il vero protagonista di questa rinascita di Sanremo. Volto amato dagli italiani per la sua semplicità, ma anche per il carisma messo sempre a disposizione di una macchina complessa come quella del Festival. I risultati ci sono, evidenti e sotto gli occhi di tutti. E cosi anche durante la conferenza stampa di oggi sono stati confermati numeri molto importanti riguardanti proprio il Festival.

Sanremo 2023, spunta il nome di Osimhen: cosa succede?

Dopo la prima serata andata in scena ieri, oggi sono stati riportati numeri importantissimi in termini di ascolti e share. Con grande sorpresa della stessa RAI, che ha lavorato molto in questi mesi ma che evidentemente non si aspettava un successo cosi importante. E cosi anche ad Amadeus, proprio in apertura di conferenza, è stato chiesto cosa pensasse di un risultato cosi importante. “Nemmeno un gol di Lautaro…”, viene detto al direttore artistico proprio per aprire la domanda.

Amadeus sorride, ma c’è qualcuno che prima della risposta del conduttore interviene quasi a voler correggere quell’accostamento all’attaccante argentino. “Osimhen! Osimhen!”, dice Morandi al microfoni in sala stampa, quasi a voler sottolineare l’importanza del risultato accostando il tutto al capocannoniere della Serie A. Grandi sorrisi e goliardia nella sala stampa in quel di Sanremo, con il Napoli che era già stato citato precedentemente proprio dallo stesso Gianni Morandi.