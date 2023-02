“A -13…”: Amadeus e Di Leva, siparietto Inter-Napoli a Sanremo

Siparietto tra Amadeus e Mario Di Leva al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo: a confronto Inter e Napoli

Oggi 8 febbraio siamo giunti alla seconda serata del Festival di Sanremo. Al Teatro Ariston vanno in scena questa sera la seconda ondata di quattordici cantanti. Una bella occasione per omaggiare la musica italiana attraverso tante esibizioni di alto livello. Amadeus è un noto tifoso interista, talmente tanto che ha chiamato suo figlio José, proprio come Mourinho, allenatore che permise all’Inter di vincere il triplete. E sul palco è stato raggiunto da Francesco Arca e dal piccolo Mario Di Leva, protagonista della nuova serie tv della Rai.

La serie si chiama ‘Resta con me’ e vede come protagonisti i due attori che l’hanno presentata proprio sul palco dell’Ariston. E Amadeus e Di Leva si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto in diretta, parlando della classifica della Serie A e della differenza di punteggio tra Inter e Napoli. I nerazzurri sono a -13 dalla squadra di Luciano Spalletti, un distacco che il piccolo Di Leva, di anni dieci, ha fatto pesare molto ad Amadeus.

Napoli, il siparietto tra Amadeus e Di Leva

Mario Di Leva, figlio di Francesco, è napoletano e tifosissimo del Napoli. Ha voluto fare un regalo ad Amadeus, una maglietta del Napoli consegnata in diretta sul palco dell’Ariston, scatenando le risate dei presenti. I due si sono punzecchiati un po’, con Di Leva che ha chiesto al conduttore: “A -13 fa freddo?“. Dopo risate e applausi, Amadeus ha risposto: “Sì, fa freddo!”. Il piccolo attore ha poi avuto anche l’occasione di lanciare la pubblicità.

Mario Di Leva ha esordito nel mondo del cinema nel film ‘Il Sindaco del Rione Sanità’, rappresentazione cinematografica della commedia di Eduardo De Filippo. La serie tv partirà il prossimo 19 febbraio su Rai 1. E sarà una bella occasione per vedere la città di Napoli protagonista di questa opera diretta da Monica Vullo, da un’idea di Maurizio De Giovanni.