💣 Osimhen in Premier, offerta e scambio folle: tifosi del Napoli increduli

Indiscrezione folle che arriva dall’Inghilterra: Osimhen pronto alla Premier League, c’è l’offerta e lo scambio monstre. Tifosi del Napoli increduli

Grazie alla gestione di Luciano Spalletti, Victor Osimhen è diventato uno dei migliori attaccanti al mondo. Forse in questo preciso periodo della stagione, l’unico capace di mettere in crisi anche un predestinato come Erling Haaland. Il nigeriano è diventato il leader assoluto di un Napoli che sta stracciando record e concorrenza, sia in campionato che in Europa. E che adesso attende di arrivare a dama con uno Scudetto che avrebbe a dir poco dello storico.

Intanto, la fila (molto lunga) di pretendenti al calciatore è pronta a schierarsi. Su Osimhen c’è già la concorrenza di tutti i più grandi club d’Europa. Non solo il Bayern Monaco ed il Manchester United, ma anche tanti di qui top team che attendono di mettere le mani su un grande centravanti per compiere il definitivo salto di qualità. Ieri ai microfoni di ‘Bild’, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato incedibile l’ex bomber del Lille, ma lo stesso presidente del Napoli sa bene che sarà difficile trattenerlo nel corso della prossima estate. In particolare, dinanzi a certe offerte quasi impossibili da rinunciare.

Napoli, clamoroso dall’Inghilterra: il Chelsea propone lo scambio con Lukaku, tutti i dettagli

Offerta che prepara un club come il Chelsea, pronto a mettere nuovamente a ferro e fuoco il calciomercato europeo. Secondo il portale britannico ’90min.com’, i Blues sarebbero pronti ad una proposta a dir poco clamorosa per convincere il Napoli a lasciar partire Victor Osimhen. Non solo un conguaglio economico che si aggirerebbe intorno a cifre astronomiche, ma anche e soprattutto il cartellino di Romelu Lukaku come contropartita tecnica.

Attualmente il belga è in prestito all’Inter ed essendo ormai fuori dai progetti del Chelsea, il club inglese vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio. Così da abbassare anche la richiesta di 150 milioni di euro che il Napoli farebbe per Osimhen. Un’indiscrezione tanto folle quanto inattesa, che però dall’Inghilterra ben immaginano nella risposta di De Laurentiis: con il monte ingaggi al ribasso degli azzurri, l’ipotesi Lukaku sarebbe a dir poco non plausibile per la nuova gestione finanziaria del club