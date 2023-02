🚑 Ufficiale la tegola per il big: a rischio per Napoli-Cremonese

Brutte notizie per il big in vista di Napoli-Cremonese: tegola per lui, adesso è a serissimo rischio per la super gara di domenica sera.

Vincere contro lo Spezia è stato l’ennesimo segnale mandato a tutto il campionato. Il Napoli continua a fare sul serio e proprio non vuole saperne di fermare la propria corsa verso quello che sarebbe il terzo Scudetto della storia azzurra. Ragion per cui, Spalletti avvisa i suoi anche in vista della Cremonese. Guai a rallentare o ad approcciare erroneamente la gara contro i grigiorossi: la lezione in Coppa Italia è stata già impartita e pagata a carissimo prezzo.

Questa volta, tuttavia, il Napoli arriva in maniera diversa alla gara contro i grigiorossi. Lo farà senza un impegno probante appena messo alle spalle, ma bensì con tutta una settimana per poterla preparare nel migliore dei modi. Soprattutto, lo farà in grande salute e con i suoi uomini migliori in condizioni smaglianti. Anche l’influenzato Ostigard è rientrato in gruppo, mentre l’acciaccato Demme dovrebbe tornare regolarmente a disposizione a partire da domani. Insomma, la squadra di Luciano Spalletti sta bene e non mostra alcun segnale di cedimento anche dal punto di vista fisico.

Napoli-Cremonese, tegola per Ballardini: il suo big si ferma, a serio rischio per domenica sera

Lo stesso, però, non può dirsi della Cremonese. Davide Ballardini arriva con un’altra pressione, rispetto a quello che fu il suo esordio sulla panchina dei grigiorossi, proprio al Maradona in Coppa Italia. E soprattutto si ripresenta a Fuorigrotta con una vera e propria emergenza di uomini in attacco. Già con Okereke a fortissimo rischio per la gara contro il Napoli, l’ex tecnico del Genoa rischia di dover fare a meno di un altro big come Dessers.

A comunicarlo è la stessa Cremonese, che nel proprio report quotidiano dall’allenamento sottolinea come il suo bomber abbia dovuto svolgere attività differenziata in via del tutto precauzionale. Il motivo è un problema muscolare, un fastidio che Dessers ha lamentato e che adesso è sotto la lente degli esami strumentali. La sua presenza al Maradona è a serio rischio.