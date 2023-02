😨 Napoli-Cremonese, messaggio a sorpresa: problemi per Spalletti?

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro l’insidiosa Cremonese, ma i grigiorossi sono pronti a sorprendere (di nuovo) i partenopei.

Domenica sera sfida testa-coda per il Napoli di Luciano Spalletti, alle prese paradossalmente con un’avversaria più ostica di quanto la classifica non direbbe. Stiamo parlando della Cremonese, una delle sole tre squadre, assieme a Inter e Liverpool, ad aver sconfitto i partenopei in un incontro ufficiale di questa stagione. La battuta d’arresto più pesante finora, dato che ha costretto gli azzurri ad abbandonare la Coppa Italia.

Tutti i tifosi si aspettano ovviamente che l’incontro di domenica sera in campionato rappresenti una storia tutta diversa rispetto a quello dello scorso 17 gennaio. Innanzitutto perché il Napoli scenderà quasi sicuramente in campo con la formazione al gran completo. In Coppa Italia, invece, i partenopei avevano iniziato la partita schierando il solo Meret tra i titolari canonici.

E nonostante questo, va ricordato che fino all’87° il Napoli stava conducendo 2-1, e che la sconfitta è arrivata solo ai calci di rigore. Tutti dettagli, che non devono indurre la capolista ad abbassare l’asticella dell’attenzione in vista della nuova sfida alla Cremonese, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A. Nel frattempo, Spalletti farebbe a prestare attenzione a come i lombardi si stanno preparando per la nuova trasferta al Maradona.

La Cremonese si prepara per il Napoli: Spalletti in cerca di contromisure

A parlare di questo aspetto ci ha pensato il capitano dei grigiorossi Daniel Ciofani, intervenuto oggi nel corso di una conferenza stampa. Il 37enne attaccante ex Frosinone, già autore di 3 gol in questa stagione, era presente dal primo minuto anche nella sfida di Coppa Italia, anche se sta giocando relativamente poco. “Forse non sono il giocatore che ruba l’occhio, perché non ho velocità e non salto l’uomo, ma vado a pressare la squadra avversaria” ha commentato l’abruzzese.

A proposito del Napoli, Ciofani e compagni puntano ovviamente a portare via punti dal Maradona, e anche un pareggio come quello ottenuto nei 90 minuti in Coppa Italia sarebbe un buon risultato. “Ci stiamo preparando lavorando sodo, abbiamo lavorato sugli errori commessi sabato. Soprattutto nei singoli reparti, con richieste precise” ha spiegato. Un riferimento chiaro alla sconfitta di sabato in casa col Lecce.