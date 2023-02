❌ Napoli, brutte notizie per la Cremonese: l’ufficialità è amara

Il Napoli affronterà domenica prossima al Maradona la Cremonese di Davide Ballardini, per Luciano Spalletti non ci sono delle buone notizie.

Dopo la vittoria del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli è atteso da un’altra gara ‘trappola’. Domenica sera, infatti, arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Cremonese di Davide Ballardini.

Il team partenopeo non sottovaluterà sicuramente la gara contro l’ultima in classifica, ricordando quello che è successo nell’ottavo di finale di Coppa Italia dello scorso 17 gennaio. La Cremonese di Ballardini, infatti, riuscì nell’impresa di eliminare ai calci di rigore il Napoli di Luciano Spalletti

Oltre a non sottovalutare il match, contro il team lombardo ci sarà sicuramente un’altra formazione rispetto a quella che scese in campo in Coppa Italia. Luciano Spalletti, almeno di sorprese nei prossimi giorni, dovrebbe infatti schierare la stessa formazione che è scesa in campo contro lo Spezia, al netto sempre del solito dubbio tra Matteo Politano ed Hirving Lozano.

Napol-Cremonese, brutte notizie per Luciano Spalletti: Diego Demme non si è allenato con il resto dei compagni

Nel frattempo, proprio tra le fila azzurre, bisogna registrare una ‘piccola defezione’. Come comunicato dallo stesso Napoli, tramite il report quotidiano di Castel Volturno, Diego Demme non si è allenato con il resto della squadra. Il centrocampista tedesco, infatti, ha svolto solo del lavoro individuale in palestra.

Quella di quest’anno non è certo una stagione facile per Diego Demme. L’ex calciatore del Lipsia, infatti, è ormai relegato a fare la riserva di Stanislav Lobotka che, però, è imprescindibile negli schemi tattici di Luciano Spalletti.

Il calciatore tedesco, proprio per i pochissimi minuti concessogli nell’arco della prima parte dell’annata, aveva chiesto di andare via, ma il Napoli l’ha fatto rimanere per essere sicuro di avere un’alternativa valida a Lobotka. Tuttavia, Diego Demme, come ammesso più volte dal suo stesso agente, sperò però che in questi mesi riesca a giocare molto di più.