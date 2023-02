😱 Napoli, Spalletti non vuole saperne: rivoluzione totale, spiazzato anche De Laurentiis

Il Napoli cambia tutto. Luciano Spalletti ha ormai deciso, l’allenatore è pronto a mettere in campo una vera e propria rivoluzione in vista della partita di stasera.

Luciano Spalletti ha di sicuro il merito di aver lavorato in maniera importante e puntuale sul suo Napoli in questi mesi. Il primo posti in classifica è di sicuro merito di grande lavoro, sacrificio ma anche fame e voglia di portare a casa un risultato importante. Lo Scudetto rappresenta un premio per i tanti anni che hanno visto proprio la compagine partenopea vivere la Serie C cosi come la Serie B, ed i giocatori sperano di poter centrare quest’obiettivo cosi importante.

Eppure, mancano ancora tante partite. Vero è che il Napoli viaggia ad una velocità supersonica, ma è altrettanto vero che già nel corso degli scorsi mesi abbiamo visto diverse big della Serie A cadere anche contro squadre anche ampiamente alla portata. Il Napoli ha conosciuto, fino a questo momento, soltanto una sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi. Eppure, da qui alla fine del campionato poterebbe accadere qualsiasi cosa. Spalletti lo sa ed è pronto a mettere in campo una vera e propria rivoluzione.

Napoli, Spalletti cambia tutto con la Cremonese: rispetto alla Coppa Italia…

L’Inter se calcoliamo il campionato, ma c’è un’altra squadra che ha battuto il Napoli: la Cremonese in Coppa Italia, infatti, ha fatto fuori gli azzurri. Una partita spigolosa, dove gli azzurri erano riusciti anche a recuperare l’iniziale svantaggio. Eppure, alla fine il Napoli è crollato nel secondo tempo dovendo cosi salutare la competizione. Ora il campionato ed ancora la Cremonese, e proprio contro la squadra grigiorossa ci sarà un’abbondante rivoluzione rispetto al match giocato in coppa.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, ci sarà una totale rivoluzione rispetto alla formazione scesa in campo nella partita giocata e persa contro la Cremonese in Coppa Italia. Cambierà l’undici totalmente, ad eccezione di un solo elemento: Alex Meret, che resterà saldamente tra i pali. Una partita cruciale la prossima, che il Napoli non dovrà assolutamente prendere sotto gamba.