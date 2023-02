“Verso la fine…”: Napoli, la corsa allo scudetto si complica

Napoli e Inte si contenderanno lo scudetto fino alla fine, nonostante l’ampio vantaggio dei campani. Ma le cose potrebbero cambiare presto.

Essere in testa con 13 punti di vantaggio potrebbe non bastare. La corsa scudetto del Napoli, infatti, è ancora lunga, e i giochi possono dirsi tutt’altro che conclusi. Il prossimo fine settimana si disputerà la 22a giornata su 38, con ancora cinque mesi di partite da giocare e ben 51 punti ancora da assegnare. Parlare di scudetto “già vinto” per il Napoli, dunque, pare molto esagerato.

A dirlo non sono solo i tifosi scaramantici della squadra partenopea, ma anche lo stesso Spalletti, che ora avrà l’arduo compito di tenere la sua rosa in riga fino alla fine. Anche se è uscito dalla Coppa Italia, il Napoli resta infatti in corsa su due fronti, e se si giocherà bene le sue carte potrebbe avanzare fino ai quarti di Champions. Tanti impegni, che potrebbero pesare sulle gambe di una squadra ancora giovane e inesperta.

Certo, al momento con il Milan in caduta libera e la Juventus fuori dai giochi causa penalizzazione, le possibili contendenti si sono decisamente assottigliate. L’Inter, seconda a -13 dagli azzurri, è l’avversaria principale e più temibile, anche perché ha vinto l’ultima Coppa Italia e la Supercoppa. I nerazzurri sono abituati a vincere più del Napoli, e di certo non si arrenderanno facilmente.

Non è finita: il parere sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter

“Sanno di essere forte e di poter recuperare terreno. E poi c’è anche lo scontro diretto, alla fine, che potrebbe essere decisivo tra qualche mese”. Un’iniezione di fiducia nelle vene dei nerazzurri, che arriva da una leggenda del club come Ivan Ramiro Cordoba. Il colombiano, difensore dell’Inter tra il 2000 e il 2012, oggi ha parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’ delle possibilità di scudetto della sua ex squadra.

In effetti, i ragazzi di Simone Inzaghi sono stati gli unici, in Italia, a battere il Napoli, e proveranno a ripetere l’impresa al Maradona il prossimo 21 maggio. Si tratterà della terz’ultima giornata, che se il vantaggio dei partenopei si sarà nel frattempo ridotto, potrebbe essere decisiva. “Io non ho dubbi. – ribadisce Cordoba – l’Inter resterà viva finché l’aritmetica lo permetterà”.