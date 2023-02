“30 milioni di euro”: sorpresa Napoli, Giuntoli ha già l’erede di Lozano

Il futuro di Lozano, in scadenza nel 2024, è tutto da scrivere. Il Napoli, intanto, ha già scelto il suo possibile sostituto.

Il Napoli riflette in vista della sessione estiva del mercato. A gennaio il club ha provveduto a consolidare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, prendendo elementi di esperienza quali Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński (entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto). In estate, invece, l’obiettivo è quello di ingaggiare giocatori capaci di aumentare la qualità complessiva del gruppo e diventare dei nuovi titolari.

Ad ogni acquisto, però, dovrà corrispondere un addio. Ecco perché, in attacco, molto dipenderà dal futuro di Hirving Lozano. Il messicano, come noto, è legato ai colori azzurri fino al 2024 ma i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per trovare un’intesa soddisfacente. La distanza tra domanda ed offerta, al momento, è ampia. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ad esempio, ha messo sul piatto una proposta a cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal calciatore (4.5 milioni).

L’ex PSV Eindhoven, il più pagato della squadra insieme a Victor Osimhen, vorrebbe invece mantenere lo stesso stipendio. I contatti sono destinati ad andare avanti tuttavia la strada che porta verso la fumata bianca risulta quanto mai in salita. Il manager, alla luce di tutto ciò, ha cominciato quindi a sondare il mercato alla ricerca di un suo possibile sostituto: tanti i nomi seguiti, tra cui Nicolò Zaniolo.

Napoli, c’è anche Zaniolo nel mirino

L’esterno, in rotta dalla Roma, è ad un passo dal Galatasaray pronto a prenderlo a titolo definitivo per una spesa complessiva pari a 22 milioni (18 di base più 5 di bonus). La sua esperienza in Turchia, in ogni caso, non si preannuncia lunga visto che il calciatore ha fatto sapere alla dirigenza di voler inserire una clausola rescissoria. Le parti sono al lavoro per definirne l’entità ma ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di una cifra vicina ai “30 milioni”.

Una cifra alla portata del Milan (che nei giorni scorsi ha provato più volte a prenderlo senza riuscirci) e del Napoli. I partenopei risultano alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. In caso di partenza di Lozano, un tentativo per Zaniolo verrà di certo fatto. La nuova versione del Napoli sta per nascere.