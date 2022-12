🤔 Napoli, permanenza a rischio per Lozano: già scelto il sostituto

Il Napoli e Cristiano Giuntoli lavora intensamente al futuro e sonda il mercato a caccia di nuovi profili per il reparto offensivo.

Il Napoli capolista è stata una delle grandi sorprese della seconda parte del 2022. La società ha letteralmente rivoluzionato la rosa, ha ceduto alcuni tra i calciatori storici del club e li ha sostituiti con giovani abbastanza sconosciuti. Nonostante ciò il ds azzurro è stato lesto ed abile e la squadra ha iniziato a girare alla grande fin dall’inizio.

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha ormai sistemato un 4-3-3 base con una squadra che gioca quasi a memoria. Il club partenopeo diverte con gol e spettacolo ed ha anche una delle migliori difese del campionato. La squadra gira benissimo sia in Serie A dove è nettamente prima, sia in Champions League dove ha raggiunto facilmente gli Ottavi di finale. Spalletti ed i suoi uomini affronteranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte come testa di serie.

L’attacco azzurro con il georgiano Kvaratskhelia, il nigeriano Victor Osimhen e uno a rotazione tra Matteo Politano e il messicano Hirving Lozano. Il talentuoso esterno ha il contratto in scadenza nel 2024 ed il suo futuro appare molto incerto. Non è escluso che il calciatore resti, ma il suo futuro è da valutare e la sua permanenza in azzurro è ancora incerta. Intanto la dirigenza fa le sue valutazioni.

Napoli, nome nuovo per la fascia

Il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli valuta alcuni nomi per il futuro e tra questi spunta un interessante profilo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il club azzurro ha messo nel mirino l’esterno del Lille Jonathan Bamba, calciatore franco-ivoriano. Un nome interessante, un calciatore che può giocare su entrambe le fasce e può fare il caso del club partenopeo.

Secondo il quotidiano il Napoli valuta il calciatore, che, ha un costo di circa 20 milioni di euro. Una trattativa da monitorare per il futuro e legata al messicano Lozano, giocatore in scadenza nel 2024. Gli azzurri affrontano il Lille questa sera e, oltre al difensore Djalo, potrebbero monitorare anche l’esterno offensivo Bamba. Una situazione interessante per il futuro prossimo del club.