Napoli, De Laurentiis studia la rivoluzione: il progetto lascia increduli

Al Napoli sta per partire un nuovo rivoluzionario progetto, in grado di portare il club partenopeo al livello delle top squadre d’Europa.

È l’anno del Napoli, e in questi ultimi mesi tutti hanno iniziato a rendersene conto. La corsa dei partenopei verso lo scudetto è ancora lunga, ma già da ora è innegabile che la formazione allenata da Luciano Spalletti stia facendo vedere ottime cose. A livello di gioco, ma anche di clima nello spogliatoio e di promesse da parte dei giocatori. E mentre la squadra continua a mietere successi sportivi, la dirigenza pensa a un nuovo piano.

Un qualcosa di extra campo, per la verità, con cui valorizzare davvero il grande patrimonio sportivo e culturale del Napoli. Oggi, su ‘Il Mattino’, si è parlato dei primi dettagli noti del progetto di Aurelio De Laurentiis per la realizzazione di un progetto che coinvolga sia il club che la città. Da uomo di spettacolo e imprenditore di successo, il patron dei campani ha in mente qualcosa che possa rinnovare il marchio del Napoli e portare anche importanti introiti dal turismo.

Una mossa che il quotidiano descrive come rivoluzionaria, e che punta a rilanciare il brand partenopeo, mettendolo allo stesso livello dei grandi club stranieri. E tutto gira attorno allo stadio Maradona, l’ex San Paolo, con lo zampino anche della vittoria dei Mondiali in Qatar da parte dell’Argentina.

Museo. stadio e Maradona: il piano di De Laurentiis per il Napoli del futuro

L’idea iniziale parte per la verità dal Comune di Napoli, spiega ‘Il Mattino’. Lo stadio Maradona dovrebbe diventare sede di un museo dedicato al club cittadino, sul modello di quelli presenti negli altri grandi impianti d’Europa. Un modo per accogliere e sfruttare l’afflusso di turisti anche nei giorni in cui non si giocano partite, e raccontare in maniera moderna e interattiva quasi un secolo di storia del club.

De Laurentiis approva il progetto, ma attende sviluppi da parte dell’amministrazione comunale. Per contro, il patron azzurro starebbe pensando anche a un qualcosa legato a Maradona: un itinerario turistico, dedicato ai fan argentini e non solo, che si snodi tra le vie della città. Il percorso seguirà le tappe del passaggio di Maradona da Napoli, dal murale dei Quartieri Spagnoli a quello di Napoli Est e Spaccanapoli, dalle statue di Diego fino al Bar Nilo, che ne conserva un capello.