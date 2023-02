“Napoli, questo è il bivio…”: Calciomercato, la notizia su Osimhen

La notizia su Victor Osimhen e il bivio del Napoli in vista della prossima estate: il futuro del nigeriano è in bilico

Il Napoli si gode il percorso e la crescita di Victor Osimhen, attualmente il capocannoniere della Serie A. L’attaccante nigeriano ha segnato sedici gol in diciassette partite. Ha deciso, insieme a Khvicha Kvaratskhelia, la sfida contro lo Spezia di domenica scorsa. E nella prossima giornata ci sarà la Cremonese allo stadio Maradona, un bis dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia che Osimhen non giocò. Il futuro del centravanti partenopeo appare in bilico in vista della prossima estate, visto che è seguito da tantissimi top club.

In particolare, chi ha espresso un interessamento maggiore è stato il Manchester United. Già la scorsa estate ten Hag voleva acquistarlo, ma c’era Cristiano Ronaldo da piazzare e lo scambio con il Napoli non è andato in porto. In questi mesi sono cambiate tantissime cose: Osimhen è diventato sempre più forte e CR7 è finito nei paesi arabi. Del futuro e delle decisioni che prenderà De Laurentiis ha parlato il giornalista Stefano De Grandis.

Napoli, le parole di De Grandis su Osimhen

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Victor Osimhen: “Il Napoli ha un bivio davanti, rinnovare il contratto a Osimhen oppure cederlo la prossima estate. Rinnovando con un contratto a cifre alte, De Laurentiis metterebbe a rischio il bilancio sano del club. Dalla Premier possono arrivare tanti soldi, ma faccio fatica a trovare una soluzione alternativa al centravanti nigeriano. Lui è una forza della natura”. Parole chiare, che sottolineano le due strade che potrà prendere il club partenopeo nei prossimi mesi.

Giuntoli sta seguendo Hojlund, che si è messo in mostra questa stagione con la maglia dell’Atalanta, ma anche Armando Broja del Chelsea. E’ chiaro che dipenderà anche da quanto incasserebbe il Napoli da una possibile cessione di Osimhen: De Laurentiis chiederebbe almeno 100-120 milioni di euro. Il patron azzurro, però, ha specificato che il suo giocatore non è in vendita in un’intervista alla Bild.