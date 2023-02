Inter, un altro caso Skriniar? Tifosi stufi, l’ambiente rischia un altro scossone pesante

Milan Skriniar lascerà l’Inter nella prossima stagione. Ma c’è un altro caso simile che potrebbe aprirsi nei prossimi mesi. L’indiscrezione in queste ore.

Il Napoli continua la sua cavalcata per il primo posto in classifica, ma la verità è che al momento non sembra ci siano squadre in grado di poter tenere il passo degli azzurri. Merito sicuramente del grande lavoro svolto fino a questo momento anche da Luciano Spalletti, trascinatore e fautore di uno schieramento tattico che ha trovato grandi conferme sul rettangolo di gioco. Ora, però, alle spalle degli azzurri si è formata una bagarre non da poco. Oltre al primo posto ci sono gli altri tre piazzamenti per entrare nella prossima Champions League, ed il traffico in quella zona di classifica sembra essere congestionato.

Ad oggi sembra l’Inter l’unica a riuscire a viaggiare ad una velocità quanto meno sostenuta, anche se servono ulteriori conferme visto che anche nel corso della stagione si sono visti diversi passi falsi della squadra di Inzaghi. A pesare sulla spalle della rosa, va detto, anche diverse situazioni interne che hanno creato qualche distrazione. Come quella di Milan Skriniar, passato da capitano a prossimo partente con in tasca già la firma sul contratto col Paris Saint Germain. E se nelle prossime ore si aprisse un altro caso simile?

Inter, dopo Skriniar c’è anche il caso Bastoni…

Milan Skriniar andrà via, questo è un dato di fatto. Il difensore slovacco ha già trovato l’accordo con il PSG, visto il suo contratto in scadenza, ed ha già messo la firma per giocare con i francesi la prossima stagione. Ceduta anche la fascia di capitano, all’interno di un ecosistema come quello nerazzurro al quale servivano concretamente delle certezze. Ora, però, sembra possa sbucare un altro caso simile a quello del difensore.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, anche la situazione di Alessandro Bastoni non sarebbe poi cosi chiara. Anche per lui il contratto è in scadenza nel 2024, ma ad oggi la firma sembra non essere poi cosi vicina. Marotta lavorerà anche nei prossimi mesi per trovar l’accordo, ma la trattativa pare non sia cosi semplice. Che possa aprirsi un altro caso simile a quello di Skriniar?