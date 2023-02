😱 Napoli, spuntano PSG e Manchester Utd: ora i tifosi in crisi totale

I tifosi sono terrorizzati dall’interessa di squadre come Psg e Manchester United. Cosa farà il Napoli? Il titolare azzurro è finito nel mirino…

I prossimi mesi ci diranno quanto questo Napoli sarà in grado di tenere il passo ed, eventualmente, portare a casa quel bottino grosso che è lo Scudetto. La squadra di Luciano Spalletti ha ben chiaro quanto sia importante quest’obiettivo per tutta la città, ed è proprio per questo che serviranno nervi saldi soprattutto nei momenti di difficoltà. Guai a darsi già vincitori, e su questo l’allenatore cercherà di battere tantissimo nelle prossime settimane. Gia il prossimo match contro lo Spezia rappresenta uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione, soprattutto perchè arriva dopo una partita importante come quella contro la Roma. Servirà cercare nuovi stimoli e metterli subito in campo.

Molto passare per l’esperienza dei giocatori che conoscono bene la piazza, ma anche per l’entusiasmo dei giovani che in questi mesi a Napoli hanno dato tanto. Molti sono arrivati in estate e si sono dimostrati subito idonei a sposare la causa partenopea: da Kvaratskhelia a Kim, passando per Olivera e Raspadori, tutti hanno dato un contributo importante e si stanno mettendo a piena disposizione dell’allenatore.

Napoli, tifosi preoccupati: PSG e Manchester Utd sul campione azzurro

Ma c’è anche chi a Napoli già c’era, e che adesso sta dimostrando di poter trascinare la squadra a suon di gol. Victor Osimhen ha finalmente trovato la sua dimensione all’ombra del Vesuvio. Giocatore di un livello straordinario e che ad oggi sta andando anche oltre quelle che potevano essere le aspettative su di lui. Ecco perchè ad oggi sembra davvero lui il trascinatore, l’eroe che sta spingendo il Napoli con i suoi gol.

I tifosi si non affezionati al nigeriano, e dopo i primi anni di reticenza sembra sia davvero esploso l’amore. E’ per questo ora il timore di perderlo è tangibile, soprattutto quando spuntano squadre importanti interessate. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, sul numero 9 azzurro sarebbero pronte a piombare il Paris Saint Germain ed il Manchester United, realtà importantissime nel vecchio continente che farebbero gola a chiunque.

Spalletti e De Laurentiis, ovviamente, aspettano una mossa concreta. Il patron non scenderà – si legge – sotti i 100 milioni di euro per lasciar partire Osimhen, anche se ad oggi sembra che la cifra possa essere anche più elevata. L’allenatore ovviamente spera di continuare ad avere il suo bomber anche per il futuro, ma l’interessa di club cosi importanti potrebbe rappresentare concretamente un ‘problema’.