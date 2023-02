“Meglio di Osimhen e Kvara?”: Napoli, l’annuncio da Torino infiamma i tifosi

La coppia del Napoli formata da Kvara ed Osimhen sta facendo registrare numeri straordinari. C’è di meglio in Serie A? L’annuncio da Torino.

Il Napoli vive un momento di grande estasi. Primo in classifica, con un vantaggio importante rispetto alla seconda Inter, trascinato dall’entusiasmo di un pubblico che sta godendo di una squadra forte e determinate. Poi il sistema di gioco di Luciano Spalletti, che ha dato modo a tanti giocatori di esaltarsi e mettere in campo le proprie doti. E cosi si arriva anche al ruolo che alcuni elementi della rosa di Spalletti hanno avuto fino a questo momento. Giocatori giovani, arrivati in Italia da pochi mesi ma che hanno avuto un impatto devastante sulla nostra Serie A.

Basta pensare al grande lavoro fatto fino a questo momento da Kvicha Kvaratskhelia: il giocatore georgiano è stato il grande investimento di Cristiano Giuntoli, non tanto in termini economici quanto per grande attenzione sotto il punto di vista dello scouting. Sul numero 77 azzurro si sono riversarti fiducia ed entusiasmo dei tifosi napoletani, che hanno prontamente visto in lui un campione in grado di spostare gli equilibri.

Napoli, l’annuncio da Torino: “Noi meglio di Osimhen e Kvara?”

E poi si è andato ad inserire un altro elemento che ha dato ancora più lustro al lavoro sul campo di Kvaratskhelia: la grande intesa con Victor Osimhen. Il nigeriano è a Napoli da più tempo, ma ha già ampiamente dimostrato di poter essere un elemento trascinatore. Al netto degli infortuni nella prima fase della sua storia all’ombra del Vesuvio (ed anche di qualche polemica di troppo), il numero 9 sta davvero dimostrato tutto il valore corrisposto anche in termini economici dal club partenopeo.

Eppure, in quel di Torino erano sicuri ci fosse una coppia in grado di fare ancora meglio di Osimhen e Kvara. Si, perché in casa Juventus c’erano grandi speranze sul duo composto da Chiesa e Vlahovic: entrambi si conoscevano già dai tempi della Fiorentina, e l’intesa poteva esplodere con la maglia bianconera. Eppure, tra infortuni e problemi, qualcosa non ha (ancora) funzionato.

Ne ha parlato proprio Federico Chiesa che, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha risposto proprio su questo argomento: la coppia composta da lui e Dusan, una volta rientrata a regime, sarà migliore di quella azzurra formata da Kvicha e Victor?

“La coppia Osimhen-Kvaratskhelia è una delle più forti del campionato, sono tutti e due in grande forma e hanno trovato affiatamento giocando insieme dall’inizio della stagione”, ha detto Chiesa alla rosea. “Io e Dusan abbiamo avuto dei problemi fisici, ma alla Fiorentina avevamo un grande feeling e speriamo di ritrovarlo qui alla Juventus”, ha ancora detto Chiesa. Insomma, si guarda al futuro con grande fiducia.