🥶 “Al 99%…”: Napoli gelo, l’annuncio smentisce già De Laurentiis

Il Napoli non ha bisogno di vendere nessuno, dice De Laurentiis, ma le cose sono un po’ più complicate di così. L’opinione dell’agente spiazza i tifosi.

Si sa che De Laurentiis dà sempre grande importanza alla comunicazione, e le sue parole non vanno mai prese alla leggera. Soprattutto in questa stagione in cui è importante tenere sulla corda la squadra, per evitare distrazioni e cali d’attenzione. Il primo posto con 13 punti di vantaggio è confortante, ma la stagione è ancora lunga, e soprattutto il Napoli deve guardare al futuro.

Futuro che, per certi versi, è abbastanza complicato. Nelle scorse settimane, alcune indiscrezioni parlavano di un’ulteriore riduzione del tetto salariale, che già così com’è potrebbe comportare gli addii in estate di Zielinski e Lozano. La sostenibilità economica è il primo obiettivo del club partenopeo, anche se il presidente cerca di non darlo a vedere.

L’intervista di ieri alla ‘Bild’ dice molto di cosa sta cercando di comunicare De Laurentiis: nessun giocatore è in vendita, il Napoli non ha debiti. Una società economicamente solida, dunque, e se qualcuno dovesse volere i suoi giocatori, non potrà arrivare alla sua scrivania con la speranza di ottenere sconti. Un messaggio importante per tranquillizzare i tifosi, che temono che la squadra possa essere già smembrata in estate, dopo lo scudetto.

Il Napoli non vende, ma De Laurentiis potrebbe cambiare idea

Ma, messa da parte la comunicazione, è ovvio che non sarà facile resistere agli assalti per i giocatori partenopei. In particolare Victor Osimhen, grande stella del Napoli in questa stagione, con numeri che lo hanno imposto come uno dei migliori attaccanti in Europa. Sappiamo che su di lui c’è il forte interesse del Manchester United, che sarebbe disposto a fare un’offerta importante, forse anche superiore ai 100 milioni di euro.

“Quando un club di Premier League mette un giocatore nel mirino, al 99% lo prende” ha detto Francesco Minierio, procuratore di diversi noti calciatori, come Sven Botman. Intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, Minierio ha quindi in un certo senso smentito il presidente del Napoli. “Anche se De Laurentiis non ha bisogno di vendere – spiega – davanti a certe offerte è impossibile dire di no”.