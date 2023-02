😱 Occhio Napoli, la sentenza è brutale: corsa scudetto compromessa

Il Napoli concorre da solo per la vittoria dello scudetto o deve temere qualche rivale? La sentenza che arriva è brutale.

I risultati che il Napoli sta conseguendo in questa stagione sportiva sembrano suggerire che rivali non ce ne siano mai stati. Fin da subito si direbbe che la squadra di Luciano Spalletti ha ingranato la marcia senza mai decelerare e ciò ha reso vano il tentativo di qualsiasi squadra di Serie A di acciuffare e superare la formazione azzurra.

Chi nutre ancora speranze in tal senso è l‘Inter. Si tratta dell’attuale seconda in classifica, che di recente ha avuto la meglio nel derby contro il Milan sia in Supercoppa Italiana, portando così a casa il primo trofeo stagionale, sia in campionato, distanziando i rossoneri ulteriormente in classifica.

Le risorse tecniche di cui gode Simone Inzaghi gli avrebbero permesso di condurre un campionato ancora più ambizioso con l’Inter, sebbene alcuni infortuni abbiano limitato il percorso. Ad esempio, la società milanese aveva puntato sul ritorno dalla Premier League di Romelu Lukaku per ripristinare la coppia dello scudetto con Lautaro Martinez. Tuttavia l’idea non ha funzionato nei primi mesi della stagione sportiva, perché il belga è stato fermo ai box più volte per problemi fisici.

Cassano su Inzaghi: “La sua Inter è a -13 dal Napoli, sta facendo un disastro”

L’ex calciatore Antonio Cassano, fra i protagonisti della Bobo Tv su Twitch, attraverso il proprio profilo Instagram ha analizzato il momento dell’Inter dopo la vittoria nella stracittadina, commentando quanto segue: “Ho visto una partita die nerazzurri, non posso dire lo stesso del Milan. Per me nel derby Stefano Pioli ha buttato al ce**o tre anni di lavoro. Il primo tempo è stato imbarazzante”.

Rispetto alle ambizioni dell’Inter, invece, Cassano è convinto che non abbia chance di contrastare il Napoli. È annovera la sua spiegazione: “A me dà fastidio di Inzaghi quando si dice contento di aver trionfato in due derby. Ma per cosa è contento? È a -13 dal Napoli. L’anno scorso invece si è fatto soffiare il campionato dal Milan, che rispetto ai nerazzurri era meno forte”. Poi arriva il monito rivolto alla società: “Bisogna cambiare l’allenatore a giugno. Sta facendo un disastro”.