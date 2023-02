🔴 Napoli, pesante doccia gelata in vista della Cremonese

Napoli e Cremonese si sfideranno domenica prossima alle 20:45 e potrebbe arrivare una vera e propria doccia fredda per l’attaccante

Il Napoli giocherà domenica il match con la Cremonese con l’obiettivo minimo di mantenere i tredici punti di vantaggio sull’Inter. I nerazzurri saranno impegnati a Marassi contro la Sampdoria. Le prime due della classifica della Serie A affronteranno le ultime due. Alcuni ex top player dell’Inter, come Cordoba e Zamorano, auspicano un crollo dei partenopei per vedere lo scudetto prendere nuovamente la strada verso Milano dopo quello vinto con Conte un paio di stagioni fa.

Spalletti cerca di mantenere alta la tensione, certo, anche perché la Cremonese ha vinto allo stadio Maradona in Coppa Italia. Con quella sconfitta ai calci di rigore, i partenopei sono stati estromessi dalla competizione, il primo vero passo falso della stagione del Napoli. Anche se in quell’occasione, l’allenatore aveva cambiato dieci giocatori, ovvero tutti eccetto Meret. Proprio in merito alla formazione, potrebbe arrivare una doccia fredda per Matteo Politano.

Napoli-Cremonese, Lozano ancora titolare

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, Hirving Lozano dovrebbe partire titolare sulla fascia destra in attacco. Il messicano, infatti, è il favorito a discapito di Matteo Politano che partirebbe dalla panchina per la terza partita consecutiva. Contro lo Spezia, l’esterno offensivo italiano ha fatto molto bene da subentrato, a differenza di Lozano che ha ricevuto delle critiche sui social da parte dei tifosi del Napoli. In ogni caso, Spalletti si è distinto in questa stagione per la divisione delle partite che ha sempre fatto tra i due, sfruttando sempre il momento di forma dell’altro.

E anche con la terza partita consecutiva di Lozano non vorrebbe dire che sia una scelta definitiva. Tra poco inizierà di nuovo la Champions League, con il Napoli che affronterà l’Eintracht Francoforte in due super partite. I partenopei nella loro storia non sono mai arrivati a giocare i quarti di finale, nemmeno ai tempi di Diego Armando Maradona. Questa potrebbe essere l’occasione giusta. E Lozano e Politano avranno la chance di mettersi in mostra.