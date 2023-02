😱 Occhio Napoli, la Juventus risale in classifica? L’annuncio

L’annuncio fa sperare i tifosi della Juventus che vogliono risalire la china: il Napoli per ora è tranquillo in classifica

La Juventus ha avuto quindici punti di penalizzazione che pesano molto nell’economia calcistica della stagione. Massimiliano Allegri era stato chiaro, prima l’obiettivo era la salvezza e dopo lo 0-3 contro la Salernitana, è diventato il raggiungimento della parte sinistra della classifica. Insomma, la Juve viaggia a piccoli passi verso una qualificazione alle coppe europee. Una strada che potrebbe percorrere anche attraverso la vittoria dell’Europa League o della Coppa Italia.

Molto dipenderà dai ricorsi dei prossimi mesi, e dai processi sulla manovra stipendi e quello delle plusvalenze bis. Le motivazioni della sentenza sul -15 hanno fatto infuriare i tifosi e gli addetti ai lavori vicino al mondo Juventus. E proprio di questo ha parlato il giornalista Mario Mattioli, che ha postato un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni riguardo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Juventus, le parole di Mattioli sul -15 e non solo

Mario Mattioli, giornalista, ha parlato su Twitter della sentenza che ha colpito la Juventus, che ha ricevuto un durissimo -15 in classifica: “Teniamo duro! Se andiamo a leggere rileggere le motivazioni nel loro complesso, la sensazione è quella di sempre. Che la Juve ne uscirà. Se non dovesse succedere, l’attuale sistema calcistico italiano salterebbe. Ed è già in agonia da anni e tenuto insieme da un sistema fasullo per tutti”. Parole chiare, che mettono in evidenza la furia di ogni persona vicina al mondo Juve sulla sentenza in seguito all’inchiesta Prisma. Se i bianconeri dovessero riavere di nuovo i punti persi, si piazzerebbero a -15 dal Napoli e a -2 dall’Inter seconda.

Comunque teniamo duro! La sensazione, leggendo e rileggendo le motivazioni in toto, rimane quella della prima ora: la Juve ne uscirà. In caso contrario salterebbe l’attuale sistema calcistico italiano, agonizzante da anni e tenuto in piedi da un sistema fasullo! Per tutti! — Mario Mattioli Official (@MarioMattioliTV) February 9, 2023

Il -15 senza dubbio condiziona la stagione della Juve, che ha visto scendere in classifica e subire anche un contraccolpo psicologico, che ha portato alla sconfitta casalinga col Monza. Ma in caso di ribaltamento della sentenza, potrebbero verificarsi altre penalizzazioni per le altre inchieste in corso. In particolare, quella della manovra stipendi -da regolamento- può portare a conseguenze gravissime rispetto a una penalizzazione. Come per esempio la retrocessione di una o di due categorie e multe salatissime.