Napoli stellare, ma è un’altra italiana quest’anno ad aver fatto meglio

Il Napoli è insuperabile ma la squadra italiana che quest’anno ha fatto meglio è un’altra ed è insospettabile: ecco il dato.

Con un bilancio di 18 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta il Napoli appare come una compagine insuperabile e infatti i risultati conseguiti ad oggi gli hanno permesso di ottenere un vantaggio di è +13 sulla seconda in classifica, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi. D’altronde l’unica sconfitta ottenuta dagli azzurri è arrivata proprio a San Siro contro i nerazzurri.

Era il 4 gennaio scorso e il campionato di Serie A riapriva i battenti dopo quasi due mesi di stop a causa dei Mondiali di Qatar 2022 e le vacanze di Natale/Capodanno. Nell’occasione una rete di Edin Dzeko ha poi deciso il confronto fra le due formazioni, non alterando però gli equilibri raggiunti, in modo particolare per la formazione di Luciano Spalletti.

È vero che le statistiche in certi casi lasciano il tempo che trovano, eppure è curioso sapere che il Napoli non è fra le 14 squadre ancora imbattute in Europa nel 2023 ma lo è un’insospettabile, in Serie A.

Serie A, c’è un’imbattuta nel 2023… ma non è il Napoli

Alle grandi Bayern Monaco, Newcastle, Lipsia, Borussia Dortmund, Barcellona e Monaco bisogna annoverare il Monza di Raffaele Palladino. Dopo la sosta, infatti, la squadra ha infatti 10 punti in 6 partite. Nello specifico la formazione ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina, poi tre giorni dopo ha ribadito lo stesso risultato contro l’Inter ma segnando 2 reti. Il 14 gennaio ha battuto 2-3 la Cremonese in trasferta, ha pareggiato 1-1 col Sassuolo. Il risultato più importante è stato l’1-0 contro la Juventus e in ultimo il 2-2 contro la Sampdoria.

Risultati che parlano molto in positivo del percorso intrapreso con mister Palladino ma anche del progetto che la proprietà di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Proprio il presidente dopo aver celebrato con una cena premio la vittoria contro i bianconeri di Max Allegri ha alzato l’asticella e su Twitter ha lanciato la sfida a sé stesso: “Questo Monza sta facendo un grande lavoro. Abbiamo obiettivi importanti, l’anno prossimo vogliamo vincere lo scudetto e… chi ci crede, vince!”.