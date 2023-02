Napoli, questa non ci voleva: la sentenza in diretta non lascia dubbi

Il Napoli resta concentrato sugli impegni da affrontare in campo ma nel frattempo è arrivata una sentenza che non lascia dubbi.

Il Napoli resta concentrato sulla sfida da dover disputare contro la Cremonese e non solo. Gli impegni sono tanti e ravvicinati. Ma la sentenza arrivata in diretta non lascia dubbi. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli, infatti, scenderà in campo contro la Cremonese nella serata di domenica alle 20:45. Per l’occasione i tifosi hanno fatto arrivare tutto il loro entusiasmo alla squadra riempendo il Maradona.

Da un lato quindi si pensa alla Serie A, ma dall’altro il pensiero resta fisso anche sulla Champions League. Per la competizione europea, infatti, gli azzurri se la vedranno con l’Eitracht Francoforte il 21 febbraio e, proprio a questo proposito, è arrivata una sentenza in diretta. Il diretto interessato è stato N’Dicka, giocatore che ha attirato in ottica calciomercato.

Calciomercato Napoli, le ultime sull’Eintracht Francoforte e su N’Dicka: la sentenza non lascia dubbi

Ai microfoni di ‘Radio CRC’, in occasione della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, ha parlato la giornalista di ‘Bild’, Hulrike Sickenberger. Il suo discorso è partito ovviamente dalla sfida di Champions League che gli azzurri dovranno affrontare contro l’Eintracht Francoforte: “La condizione attuale dell’Eintracht è buona, perché sono ancora imbattuti. Hanno pareggiato in trasferta contro il Bayern. Hanno vinto la loro partita di Coppa che dovevano vincere. Sono contenti di venire a Napoli perché è un avversario importante, però c’erano momenti migliori per incontrare il Francoforte”.

Ma poi il suo discorso ha toccato anche un altro argomento, quello del calciomercato. E a questo proposito è arrivato un annuncio che spegne le speranze degli azzurri: “N’Dicka? Sicuramente è un giocatore che se lo si valutava l’anno scorso, il Napoli doveva prenderlo assolutamente. Oggi purtroppo non è più quel giocatore che si poteva prendere dall’Eintracht, sta soffrendo un po’ questa situazione contrattuale”.

“Il suo club – ha aggiunto – gli ha fatto un’offerta ed è stata rifiutata. Il giocatore ha tutte le qualità per poter giocare in una squadra europea, è dotato di una grande fisicità ed è pericoloso anche in attacco. Nella forma in cui si trova non è interessante per il Napoli, ma se ritrova la condizione può giocare sia nel Napoli che in altre squadre europee”.