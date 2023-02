😱 “Se fosse capitato al Napoli…”: Serie A, la frecciata in diretta è netta

Il Napoli si prepara ad accogliere la Cremonese in casa al Maradona, ma prima del match è arrivata una frecciata netta. Ecco cosa è stato riferito.

Il Napoli, con uno Stadio Diego Armando Maradona gremito di tifosi azzurri, si prepara ad ospitare appunto in casa propria la Cremonese. Dopo quanto avvenuto in Coppa Italia, con l’eliminazione dalla competizione, gli azzurri vogliono riscattarsi. E ottenere la vittoria. Ma nel frattempo è arrivata una frecciata in diretta. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli, quindi, si prepara ad accogliere la Cremonese al Diego Armando Maradona. L’entusiasmo è palpabile in città, e non solo, come dimostrato dai tifosi per il percorso compiuto fin qui dalla squadra.

Ma proprio in riferimento al match da giocare ha parlato il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta. Che frecciata su una questione nello specifico. Ecco le sue parole a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

Napoli-Cremonese per la 22^ di Serie A: le parole di Giacchetta e la ‘frecciata’ in diretta

Così ha parlato Simone Giacchetta a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Rispetto alla gara di Coppa Italia non ci saranno grosse differenze. Se non nella volontà superiore da parte del Napoli di voler vincere“. “Il nostro atteggiamento – ha proseguito Giacchetta – sarà lo stesso. C’è un divario tecnico importante, ma per quel che ci riguarda ci difenderemo cercando di dare il meglio come abbiamo fatto in Coppa Italia. È paradossale il fatto che non abbiamo mai vinto in campionato, mentre in Coppa Italia, con un pizzico di fortuna, siamo stati premiati”.

Giacchetta ha poi concluso il proprio discorso con un pensiero molto particolare: “Le partite che pesano sono quelle come con il Lecce che purtroppo abbiamo perso. Abbiamo giocato in coppa e dopo poche ore eravamo in campo contro il Lecce. Se fosse capitato a squadre forti come il Napoli, o altre, se ne sarebbe parlato per giorni e giorni sui giornali”.