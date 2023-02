“Solo il Napoli…”: Milan, Maldini spiazza tutti in diretta

Il Milan questa sera affronta il Torino a San Siro e, nel pre-partita, ha parlato Maldini: questo il riferimento al Napoli da parte del rossonero.

Il Milan è sceso da poco in campo a San Siro per affrontare il Torino. L’obiettivo è superare un momento sicuramente non semplice, arrivato con questo nuovo anno. Il 2023 non è, infatti, partito nel migliore dei modi per i rossoneri. E così ha allora parlato Paolo Maldini in diretta a ‘Dazn’. Il direttore dell’area tecnica ha fatto riferimento anche al Napoli. Le sue parole.

Ad esordire nel fine settimana, per questa 22^ giornata di Serie A, è il Milan guidato da Stefano Pioli. Una squadra che ha urgente bisogno di ritrovarsi. Così ha perciò parlato nel pre-partita Maldini, facendo a un certo punto riferimento anche al Napoli di Spalletti.

Ha così esordito in diretta a ‘Dazn’, nel pre-partita di Milan-Torino, Paolo Maldini: “Ogni partita è un’occasione per fare bene. È inutile nascondere che gennaio non è cominciato nel migliore dei modi. Le altre partite sono state sotto le aspettative. Il lavoro è stato fatto bene e la ricerca è stata quella di fare le cose che facevamo prima. L’aspetto mentale fa il resto purtroppo. Cerchi di trovare degli stimoli e dei punti per entrare nella testa dei giocatori. Non c’è una ricetta per uscirne, abbiamo passato periodi anche peggiori”.

Milan, parla Maldini e nomina anche il Napoli nel suo discorso ai microfoni di Dazn

Così, quindi, Paolo Maldini prima della sfida contro il Torino ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ dato che il momento per i rossoneri non è dei migliori: “Se Pioli è in discussione? Siamo in discussione tutti, sempre. Fa parte della vita di chi fa questo lavoro. Non è in discussione Pioli, il cambio di modulo arriva per ritrovare la solidità che si è persa”.

Ha aggiunto continuando: “Non dobbiamo dimenticarci che fino alla partita con la Salernitana eravamo in linea con i punti dello scorso anno. Poi il riferimento netto al Napoli di Luciano Spalletti: “L’unica differenza era ed è con il Napoli. E poi ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League“.