🤩 Napoli, De Laurentiis può esultare: accadrà contro l’Eintracht

Il Napoli di Spalletti lavora ai prossimi impegni di campionato e Champions League. Gli azzurri ospiteranno domenica la Cremonese.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più dominatore in Serie A. Il club partenopeo ha un vantaggio davvero netto sulle principali avversarie ed i tifosi sognano l’arrivo del terzo scudetto. Il tecnico toscano ha realizzato un autentico capolavoro e la squadra si trova a più tredici sull’Inter di Simone Inzaghi e un vantaggio ancora superiore sulle avversarie. Gli azzurri hanno la possibilità di chiudere il discorso scudetto con diverse giornate di anticipo.Â

A inizio stagione nessuno credeva in tutto ciò, ma ora la squadra ha grosse ambizioni e può sognare anche fuori dal panorama nazionale. Sia De Laurentiis che Spalletti sono consapevoli che il club azzurro può crederci. La Champions League non è l’obiettivo prioritario, ma sognare non costa nulla ed il Napoli può fare la storia.Â

Il club azzurro affronterà tra pochi giorni l’Eintracht Francoforte in un doppio confronto valido per gli Ottavi di finale di Champions League. I tedeschi non sono un avversario semplice da affrontare e sono in grande forma, trascinati dall’attaccante francese Kolo Muani, protagonista nonostante tutto nell’ultimo Mondiale in Qatar.

Napoli-Eintracht Francoforte, De Laurentiis se la ride

Come riporta l’edizione odierna del Mattino c’è grande entusiasmo in casa azzurra. Secondo il quotidiano è previsto un record di incassi per la sfida di Champions League contro l’Eintracht ed anzi i tifosi potrebbero superare il record di presenze avvenuto quest’anno con i 52 mila e 229 biglietti per il match, sempre di Champions, contro l’Ajax.

D’altronde il Napoli ed i suoi tifosi stanno vivendo un momento magico e già domenica sera al Maradona ci saranno circa 50 mila persone per assistere al match (sulla carta non di cartello) contro la Cremonese di Ballardini. Gli azzurri intanto vogliono ‘vendicare’ l’eliminazione in Coppa Italia contro i lombardi e c’è grande entusiasmo per il match. Gli azzurri vogliono allungare ancora in classifica e chiudere presto il discorso scudetto, magari per pensare alla Champions League.Â