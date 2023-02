Napoli-Cremomese, piovono infortuni: la squadra ora è decimata

Napoli-Cremonese incombe all’orizzonte per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Scopriamo la situazione a pochi giorni dal march.

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera contro la Cremonese, ben consapevole che sarà una sfida molto meno semplice e “leggera” di quanto non dica la classifica. I grigiorossi sono ultimi in classifica, ma hanno dimostrato di poter sorprendere, soprattutto dall’arrivo in panchina di Ballardini. Non a caso, sono una delle sole tre squadre, assieme a Inter e Liverpool, ad aver battuto il Napoli in questa stagione.

Una situazione veramente particolare, è ovvio. Si era in Coppa Italia, lo scorso 17 gennaio, e Spalletti aveva mandato in campo una formazione molto rimaneggiata, con il solo Meret tra i titolari canonici. Inoltre, il Napoli pur essendo stato eliminato non ha perso nei 90 minuti, chiudendo invece sul 2-2. Ma questi alla fine sono dettagli, se consideriamo che nel match successivo in coppa i lombardi hanno eliminato anche la Roma.

Non bisogna quindi abbassare la guardia, questo è sicuro, pur tenendo presente l’ovvia disparità di valori in campo. La Cremonese, infatti, non ha ancora vinto una partita in Serie A: un dato che pesa molto sulle prestazioni del club grigiorosso. In aggiunta a ciò, Spalletti si presenterà alla sfida di domenica sera al Maradona nelle migliori condizioni possibili.

Napoli contro Cremonese: problema infortuni

Nessuna assenza tra i partenopei, che anche in questa occasione potranno scendere in campo dal primo minuto con la loro formazione ideale. Discorso completamente opposto per la Cremonese, come emerge dal report odierno diffuso dal club dopo il penultimo allenamento prima della trasferta campana. Sono infatti cinque i giocatori in dubbio per il club lombardo.

Bonaiuto, Dessers, Lochoshvili, Okereke e Quagliata hanno svolto il lavoro differenziato, e la loro presenza non è certa per domenica al Maradona. Di questi, tre sono titolari fissi della squadra di Bellardini, con Okereke e Dessers – rispettivamente 7 e 4 gol – che rappresentano i due bomber della Cremonese. Situazione dunque tutt’altro che semplice per il club grigiorosso.