🚑 Napoli-Cremonese, scoppia l’emergenza: quante assenze

Per la gara di domenica sera del Maradona tra il Napoli e la Cremonese bisogna registrare un’importante emergenza.

Dopo il successo ottenuto domenica scorsa al Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli dopodomani affronterà allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini. Gli azzurri, ovviamente, puntano al successo per consolidare ancora di più il proprio primato in classifica.

Tuttavia, vista l’incredibile eliminazione dalla Coppa Italia subita lo scorso 17 gennaio proprio dalla Cremonese, il Napoli non prenderà sottogamba la gara di domenica sera. Anche perché i grigiorossi, nonostante l’ultimo posto in classifica, hanno sempre fornito delle ottime prestazione.

La squadra di Davide Ballardini, infatti, ha sempre dimostrato di essere viva, anche la sconfitta in casa di sabato scorso contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni è un duro colpo da digerire. Con la sconfitta contro i pugliesi, di fatto, le possibilità di salvezza si sono ridotte in maniera considerevole.

Napoli-Cremonese, Davide Ballardini è in emergenza: possibili quattro assenze nel team grigiorosso

A peggiorare la situazione della Cremonese sono le tante assenze per la gara contro il Napoli. Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Davide Ballardini per la sfida con gli azzurri dovrà fare a meno di Quagliata, Lochoshvili ed Okereke.

Oltre a quella di questi tre calciatori, si è aggiunta anche la possibile assenza di Dessers. L’attaccante, infatti, potrebbe non esserci domenica al Maradona per alcuni problemi muscolari riscontrati nelle ultime ore. Il reparto offensivo del team di Ballardini, quindi, dovrebbe essere guidato dal sempreverde Ciofani.

Anche se sulla carta sembra impossibile, la Cremonese farà di tutto per cercare di strappare almeno un punto contro il Napoli. I grigiorossi, infatti, sono ultimi in classifica con un distacco di dieci punti dal Verona terzultimo ed ormai hanno pochissime occasioni per continuare a sperare in una salvezza che sarebbe miracolosa.