“Non l’ho vista…”: Spezia-Napoli, l’annuncio spiazza i tifosi

Il Napoli prosegue nella sua corsa ma, facendo riferimento alla gara contro lo Spazia, è arrivato un annuncio in particolare.

Il Napoli si gode il proprio percorso in Serie A e si prepara per affrontare, con la 22^ giornata di campionato, la Cremonese in casa al Diego Armando Maradona. Nel frattempo, però, è arrivato anche un annuncio sulla gara disputata e vinta contro lo Spezia.

Spezia-Napoli è terminata con il pesante risultato di 0-3 a favore del club partenopeo. A segno sono andati Kvaratskhelia e Osimhen (con una doppietta). Per i padroni di casa non c’è stato perciò nulla da fare.

E a pesare ancora di più sull’umore dei liguri è stata anche l’assenza della propria guida sulla panchina. Perché Luca Gotti non è stato presente a causa di un’operazione sostenuta alle anche. E proprio l’allenatore ha allora parlato di una questione nello specifico ai canali del suo club.

Gotti ritorna a parlare di Spezia-Napoli: l’annuncio dell’allenatore sulla partita

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha rilasciato perciò dichiarazioni in particolare proprio in merito alla partita giocata dai suoi contro gli azzurri. Innanzitutto, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato delle sue condizioni dopo l’operazione alle anche: “Io sto molto meglio”.

Ma poi ha parlato anche della difficoltà di non poter assistere al match da bordocampo com’è abituato a fare: “È stato particolarmente difficile seguire a casa la partita con il Napoli, perché oltre a stare male mentre c’è la partita della tua squadra, domenica ci sono stati problemi su internet e siti. E nonostante i tanti dispositivi di emergenza non sono riuscito a vedere bene la partita”. “Già stai male – ha concluso. Poi non riesci a vedere bene la partita, la partita ha le difficoltà che conosciamo e quindi non è stato bello”.