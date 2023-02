“È sempre bello…”: Calciomercato Napoli, il messaggio fa sognare i tifosi

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di un nuovo interessante nome. Dopo le prime voce, adesso arriva la risposta del giocatore stesso.

Spalletti è felice della rosa a sua disposizione, e al momento il Napoli non ha molto a cui pensare sul mercato, almeno non con urgenza. Ma le voci girano, e Giuntoli aggiorna periodicamente la sua lista con alcuni nomi interessanti per il futuro del club azzurro. Uno degli obiettivi potenziali delle ultime settimane, nel frattempo, ha risposto e si è detto lusingato dell’interesse.

E non potrebbe essere diversamente, dato che il Napoli oggi è primo in classifica in Serie A. Ma non solo: in questa stagione, Spalletti ha dimostrato di essere l’allenatore migliore nel valorizzare i giovani talenti. Il lavoro svolto in particolare con Kvaratskhelia è stato impressionante, ma anche le ottime prestazioni di Kim, Anguissa, Lobotka e altri confermano il valore dell’allenatore.

Oggi il Napoli si è imposto non solo come una squadra di successo, ma anche come un posto ideale per crescere e affermarsi. Forse una delle squadre, da questo punto di vista, più importanti e appetibili in Serie A. “È sempre bello essere legati a questi grandi nomi” spiega uno dei principali obiettivi del club partenopeo, che al di là della modestia potrebbe già sognare un passaggio al Maradona.

Calciomercato Napoli: la replica del difensore che ha stregato la Serie A

Il suo nome è Josh Doig, e i tifosi della Serie A ormai lo conoscono abbastanza bene. Ha solo 20 anni, il terzino scozzese dell’Hellas Verona, ma il suo rendimento sta sorprendendo tutti. In 12 partite ha già segnato 2 gol e servito 4 assist, mettendosi in mostra come uno dei migliori giocatori del campionati italiano. Su di lui sono piombate Inter, Lazio e, ovviamente, il Napoli.

“Fa sicuramente bene a me stesso e alla mia fiducia: certe speculazioni le ho vissute poche volte nella mia carriera” ha rivelato al ‘Times’. Ex Hibernian, costato 3,6 milioni la scorsa estate, ora ne vale quasi il doppio, ma il suo cartellino potrebbe gonfiarsi ancora. Il Napoli a sinistra è coperto con Oliveira e Mario Rui, ma Doig potrebbe rivelarsi un’aggiunta interessante, anche considerando che il portoghese farà 32 anni a maggio.