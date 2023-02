😍 Napoli, Spalletti al settimo cielo: la notizia ufficiale è una manna

Napoli felice: ancora buone notizie per il club partenopeo, e in particolare per il suo allenatore Luciano Spalletti. Ecco cosa è successo.

Altre belle notizie in casa Napoli, anche se la cosa ormai non sorprende più. I risultati del club partenopeo sono sotto gli occhi di tutti, e il primo posto in classifica è il fiore all’occhiello di una stagione eccellente. Grande merito che va innanzitutto a Luciano Spalletti, capace di valorizzare fin da subito una squadra giovane e rinnovata rispetto alla passata stagione. E giustamente in tanti gliene stanno dando atto.

Se l’impresa, alla fine, dovesse concretizzarsi davvero, questo sarà il primo scudetto della Serie A conquistato dal tecnico di Certaldo. Non il primo in assoluto, dato che Spalletti ha nella sua personale bacheca due titoli nazionali russi vinti con lo Zenit San Pietroburgo, nel 2010 e nel 2012. Sebbene gli sia stato spesso rinfacciato di non essere un vincente, l’allenatore del Napoli ha in realtà un discreto palmares.

In Russia ha conquistato anche una coppa nazionale e una Supercoppa, mentre in precedenza, con la Roma, aveva vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Non sono però i suoi unici trofei in Italia, dato che già nel lontano 1996, alla guida dell’Empoli, Spalletti riuscì a vincere una Coppa Italia di Serie C. Adesso però riceverà un ulteriore riconoscimento, anche se di tutt’altro tipo.

Spalletti premiato: ecco il riconoscimento per l’allenatore del Napoli

Per lo scudetto c’è ancora da attendere, nonostante l’ampio vantaggio sulle inseguitrici. Ma nel frattempo Luciano Spalletti riceverà lunedì prossimo, il 13 febbraio 2023, il premio Andrea Fortunato. Si tratta di un riconoscimento consegnato dalla Fondazione Fioravante Polito e dedicato all’ex giocatore di Como, Genoa e Juventus, scomparso nel 1995 per leucemia. Spalletti sarà premiato nel Salone d’Onore del Coni, a Roma, assieme ad altri personaggi del calcio italiano.

A ricevere un riconoscimento, infatti, non solo l’allenatore del Napoli, ma anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, e anche il presidente della Salernitana Danilo Iervolino. Spalletti spera ovviamente che questo sia solo il primo di importanti successi di questo 2023, ma per adesso la testa è al campionato e alla sfida con la Cremonese di domenica sera.