😱 “Spalletti non si fida”: occhio Napoli, la rivelazione gela i tifosi

Il Napoli è primo in classifica, ma sulla squadra di Luciano Spalletti c’è una rivelazione che ha gelato i tifosi azzurri.

Il Napoli, dopo aver battuto lo Spezia di Luca Gotti, è pronto a sfidare domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini. A Fuorigrotta, di fatto, ci sarà il classico testa-coda, ma gli uomini di Luciano Spalletti non sottovaluteranno l’impegno contro il team grigiorosso.

La Cremonese, solo qualche settimana fa, è stata infatti l’autrice del primo sgambetto subito dal Napoli di Luciano Spalletti in questa stagione. La squadra di Davide Ballardini, il quale era subentrato da pochissimi giorni a Massimiliano Alvini, è riuscita ad eliminare il team partenopeo dall’ottavo di finale di Coppa Italia.

Anche lo stesso Alex Meret, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha ribadito la voglia di ‘vendetta’ che serpeggia tra le fila azzurre: “Gara contro la Cremonese? In Coppa Italia è andata male, ma adesso ci vogliamo prendere la rivincita”. Con queste dichiarazioni, di fatto, l’estremo difensore partenopeo ha ribadito il pensiero di Luciano Spalletti.

Napoli, la rivelazione su Luciano Spalletti: “Il tecnito toscano non si fida della Cremonese”

Il ‘Corriere dello Sport’ ha infatti scritto così sul match di domenica sera del Maradona tra gli azzurri e la squadra di Davide Ballardini: “Spalletti non si fida della Cremonese. Il tecnico toscano, infatti, farà scendere in campo lo stesso undici titolare della gara del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti. L’umore della squadra è ottima, ma il tecnico vuole procedere con la massima cautela”.

Lo stesso Luciano Spalletti, prima della gara della settimana scorsa contro lo Spezia, aveva ribadito il concetto di partita ‘trappola’. Ovvero quelle gare in cui si dà scontata la vittoria del Napoli che, però, ha tutto da perdere. Per gli azzurri, di fatto, ogni partita è uguale, visto che hanno l’obiettivo di vincere più gare possibili per mantenere il vantaggio di tredici punti sull’Inter di Simone Inzaghi.