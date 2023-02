💣 Calciomercato Napoli, ADL ha già il regalo per il 2024: firma stellare

Il Napoli in corsa per il terzo Scudetto della propria storia. Intanto, De Laurentiis ha già il primo regalo ai tifosi per la prossima stagione

Ripartire dopo i tanti addii dell’estate era tutt’altro che facile. Anche perché i nuovi arrivi erano dei perfetti sconosciuti al grande calcio e lo scetticismo all’interno della piazza di certo non mancava. E invece, alla fine ha avuto ragione il Napoli. Il piano di Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti ha partorito una squadra capace di stracciare record e concorrenza in pochissimo tempo. E adesso è lanciatissimo verso il terzo Scudetto della propria storia.

Un piano e una rifondazione che ha il proprio volto in Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è il simbolo del nuovo ciclo tecnico del Napoli, diventato in poco tempo il faro tecnico di una squadra piena zeppa di talenti. A suon di gol e assist, l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi si è preso le luci della ribalta e l’amore dei tifosi partenopei. E soprattutto, si è preso anche l’interesse dei top club, che già lo monitorano in vista della prossima stagione. Il Manchester City è soltanto una delle società di Premier League pronte a fare follie per lui.

Napoli, De Laurentiis ha deciso il futuro di Kvaratskhelia: firma stellare e primo regalo ai tifosi per il 2024

Il futuro del talento georgiano, però, è ben definito. Almeno secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzoggiorno’: Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire dinanzi a nessuna cifra. E come confermato dallo stesso presidente alla ‘Bild’, Kvaratskhelia è ritenuto incedibile dal Napoli, che anzi è pronto a blindarlo definitivamente e a metterlo in cima al suo nuovo progetto tecnico.

Pertanto, occhio anche al rinnovo del georgiano. La sua sarebbe una firma di livello stellare, un primo regalo di Aurelio De Laurentiis ai tifosi in vista della stagione 2023-2024. In attesa di capire quale sarà poi il futuro degli altri top player di questo Napoli, una cosa appare certa: quello di Kvaratskhelia sarà ancora a lungo all’ombra del Vesuvio.