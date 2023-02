“Non lo dirò mai…”: occhio Napoli, la sentenza complica lo Scudetto?

Il Napoli lanciato verso lo Scudetto, ma attenzione alle parole che complicano tutto: De Laurentiis e i tifosi col fiato sospeso? C’è la rivelazione

Il 3-0 di La Spezia ha confermato ancora una volta che questo Napoli è lanciato a piena velocità verso lo Scudetto. Ormai anche la scaramanzia si è fatta da parte all’ombra del Vesuvio, seppure Spalletti e la società azzurra invitino tutti alla calma. Il campionato, dopotutto, resta ancora molto lungo e a breve arriveranno pure gli impegni di Champions League a complicare il calendario. Ragion per cui, bisogna restare umili e sul pezzo, senza cullarsi troppo su quel distacco di tredici punti accumulato sulla seconda.

Tredici punti che sono un margine a dir poco da record. Ad immaginarlo in estate, i tifosi del Napoli non ci avrebbero mai creduto. Anche perché la concorrenza si preannunciava agguerrita, soprattutto dalle milanesi. Non solo il Milan campione in carica, soprattutto l’Inter vogliosa di reagire dopo lo Scudetto perso nel 2022 all’ultima curva e con una rosa, quest’anno, imbottita di campioni e di calciatori capaci di fare la differenza in Serie A. E invece, la formazione di Spalletti è riuscita ad avere un passo fin troppo spedito anche per i nerazzurri.

Napoli, occhio alle parole che sentenziano sullo Scudetto: si complica tutto? L’interista è chiaro

Guai però a credere che l’Inter si sia già tirata fuori dalla corsa al titolo. La formazione di Inzaghi è stata l’unica capace di battere il Napoli in campionato, quindi bisognerà prestare la massima attenzione di qui alla fine della Serie A. Dopotutto, anche l’interista Acerbi ha voluto lanciare un messaggio chiaro agli azzurri, attraverso i microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Che la corsa Scudetto sia finita, non lo dirò mai… – ha rivelato l’ex Lazio – Abbiamo ancora una possibilità del 5% di potercela fare, bisogna crederci. Loro dovrebbero rallentare, ma noi dobbiamo vincerle tutte, possiamo farlo”. Parole di grande determinazione, che complicano la corsa al titolo del Napoli? Già alle prossime gare, l’ardua sentenza.